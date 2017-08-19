Долидович собрал необходимую сумму для поездки на Олимпиаду 3 19.08.2017, 19:33

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Сергей Долидович

Известного белорусского спортсмена поддержал 121 человек.

44-летний белорусский лыжник Сергей Долидович собрал 100% необходимой суммы (30 тыс. рублей) для участия в Зимних олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2019 года в Южной Корее. Это будут седьмые Игры спортсмена, который принимает в них участие с 1994 года, пишет nn.by.

По состоянию на 18:51 19 августа собрано 30275 рублей, проект поддержал 121 человек, но он еще не закончен. До завершения кампании осталось 48 дней.

«Так получилось, что из-за разных обстоятельств я не имею возможности тренироваться с национальной сборной. В какой-то момент кто-то посчитал, что Долидович слишком стар для того, чтобы оставаться лучшим лыжником Беларуси. Мне кажется, это несправедливо, когда моя главная вина - возраст. Готов доказать на лыжне, что именно я достоин представлять страну на Олимпиаде 2018», - писал несколько дней назад Сергей, объявив сбор денег.

«Сейчас я могу тренироваться самостоятельно в Раубичах, пока с меня не требуют денег за использование спорткомплекса. Моей спортивной пенсии в 350 рублей хватает на транспортные расходы и питание. Однако для того, чтобы попасть на Олимпиаду, необходимо принять участие в отборочных соревнованиях и пройти сборы за рубежом. По моим подсчетам подготовка на уровне национальной сборной обойдется в 30 тысяч рублей. Эту сумму необходимо собрать до начала октября», - делился спортсмен.

И вот деньги собраны.