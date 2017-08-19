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Гуляющий в ботинках птенец фламинго стал звездой Сети

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  • 19.08.2017, 20:23
  • 2,633
Фото: Facebook

Ролик собрал за сутки тысячи лайков.

Парк птиц в Сингапуре обнародовал видео с маленьким фламинго, разгуливающим в голубых тканевых ботинках. Как отмечают работники парка, они предназначены для того, чтобы защитить птицу от слишком твердой поверхности во время прогулки, пишет korrespondent.net.

Ролик с птенцом собрал за сутки тысячи лайков и сотни комментариев интернет-пользователей.

Птенец фламинго вылупился из брошенного яйца, обнаруженного работниками учреждения. Они держали яйцо в инкубаторе до тех пор, пока птенец не вылупился на свет.

Птица выкармливалась специальным кормом с содержанием мультивитаминов. В настоящее время ее вес составляет 1,2 килограмма, что является нормой.

Прогулки фламинго нужны для укрепления ног. А чтобы они не травмировались из-за слишком твердой поверхности (фламинго обычно ходят по более мягкой почве), для него сделали специальные ботинки.


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