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Видеофакт: Селевой поток в Крыму снес с трассы десятки машин

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  • 19.08.2017, 21:10
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Стихия нанесла ущерб также домам.

В ночь на 19 августа на трассу Симферополь (Грушевка) — Судак сошел селевой поток. В районе села Дачное десятки автомобилей были снесены с трассы и брошены один на другой. МЧС сообщило о 15 поврежденных автомобилях, однако очевидцы говорят о других масштабах: около 50 поврежденных автомобилей, пишет «Новая газета».

Движение по трассе смогли открыть утром, эвакуировав часть автомобилей.

Данных о погибших нет.

Кроме автомобилей, стихия нанесла ущерб домам. Из зоны подтопления эвакуированы десятки людей разного возраста. На время восстановительных работ семьи расквартируют в туристическом комплексе.


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