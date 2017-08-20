El Pais: Организатором терактов в Испании был имам мечети 4 20.08.2017, 9:21

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Отбывая наказание за нарушение миграционного законодательства, он познакомился с террористами.

В результате взрыва лаборатории террористов в Альканаре (Каталония) мог погибнуть имам мечети в городе Риполь Абдельбаки эс-Сати, которого правоохранители подозревают в организации всей серии терактов в Испании. Об этом сообщает издание El Pais (перевод – gordonua.com).

Известно, что эс-Сати освободился в 2012 году из тюрьмы, где находился за нарушение миграционного законодательства. По данным издания, за решеткой он познакомился с террористами, причастными к взрывам в Мадриде 11 марта 2004 года (тогда в четырех пригородных поездах погиб 191 человек).

Имам является марокканцем, ему 40 лет.

По данным источников El Pais, подготовка к террористической атаке началась несколько месяцев назад.

В полиции Каталонии сообщили, что преступники планировали масштабный теракт, однако из-за случайного подрыва своей лаборатории в Альканаре решились на атаку с применением автомобилей.

Полицейские эксперты, исследовавшие развалины предполагаемой базы террористов в Альканаре, обнаружили следы трипероксида ацетона, известного как взрывчатка "мать Сатаны". Это вещество, которое обладает большой взрывной силой и трудно определяется детекторами, боевики "Исламского государства" использовали при атаках в Брюсселе, Париже и Лондоне.

Днем 17 августа в Барселоне на пешеходной улице Рамбла микроавтобус въехал в толпу. Ответственность за теракт на себя взяла группировка "Исламское государство".

В ночь на 18 августа в каталонском городе Камбрильсе террористы с фальшивыми поясами смертников попытались врезаться в пешеходов на машине Audi, а затем с ножами атаковали прохожих. Полиция открыла огонь по автомобилю.

В результате нападений погибли 15 человек (13 – в Барселоне, один – в Камбрильсе, еще одно тело обнаружено в пригороде Барселоны в автомобиле, который угнали злоумышленники), более 100 – пострадали.

Сообщалось, что шесть террористов ликвидированы, полиция назвала фамилии троих из них.