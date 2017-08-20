Путина и Медведева сдали в музей под Слуцком 1 20.08.2017, 15:50

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ФОТО: KURJER.INFO

Правителей РФ «обнаружили» во время агрофеста в селе Покрашево.

В субботу, 19 августа, в деревне Покрашево прошел районный праздник народной песни. Гуляла вся деревня, а заодно и гости из соседних сел и из Слуцка, сообщает в своем фотоотчете издание kurjer.info.

Внимание журналистов привлек музей в Покрашево. В музее же три этажа. На всех — экспонаты, среди которых неожиданно обнаружились Путин с Медведевым.

К слову, свою официальную хронику Покрашево ведет с 1535 года. Два года назад село отметило 480-летие.

Во время праздника детишки устраивают фотосессии.