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Путина и Медведева сдали в музей под Слуцком

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  • 20.08.2017, 15:50
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ФОТО: KURJER.INFO

Правителей РФ «обнаружили» во время агрофеста в селе Покрашево.

В субботу, 19 августа, в деревне Покрашево прошел районный праздник народной песни. Гуляла вся деревня, а заодно и гости из соседних сел и из Слуцка, сообщает в своем фотоотчете издание kurjer.info.

Внимание журналистов привлек музей в Покрашево. В музее же три этажа. На всех — экспонаты, среди которых неожиданно обнаружились Путин с Медведевым.

К слову, свою официальную хронику Покрашево ведет с 1535 года. Два года назад село отметило 480-летие.

Во время праздника детишки устраивают фотосессии.
В музее можно узнать, как на белорусском языке называются те или иные экспонаты. Есть и инструменты труда и для тех, кто забыл, что и как делали при их помощи, здесь расскажут

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