Под Гродно прошли зрелищные автобои 1 20.08.2017, 19:10

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В автосоревнованиях на выживание приняли участие игроки из Гродно, Пинска, Слонима и Барановичей.

Автомобили в стиле «Бешеного Макса» скорее отдаленно напоминали те модели, из которых когда-то были сделаны: «Волга» 1960-ых годов выпуска или «Рено-25». Двигатель и содержимое, а также неповторимый тюнинг чаще всего являлись плодом фантазии водителя и механиков, пишет «Белсат».

- Что у тебя осталось от Рено? — спросил одного из участников ведущий.

- Ну… Название. И хозяин, — с улыбкой отвечал «гладиатор».

В каждом раунде побеждал водитель, который последним остался на ходу, после того, как его соперники выбросили белые флажки капитуляции. Наиболее распространенные поломки во время боев: выбита тяга или колеса. В одном авто разорвало радиатор, при этом, водитель опекся.

Внешнее оформление машин — отдельная история. Среди надписей, кроме рекламы дружеских магазинов автозапчастей, масса мотивационных лозунгов: «Победа за нами!», «Помять и простить», «До свадьбы ни-ни» и др. Кстати, последняя надпись была нанесена на авто под ником «НЕvesta», оформленной в свадебном стиле: белые флаги, такая же белоснежная рубашка на водителе, имитация колец и… «Советское шампанское».

Перед собравшимися, несмотря на страшную жару, в перерыве выступили также рыцари из местного клуба реконструкции. Правда, бои проходили довольно вяло, что вполне логично, учитывая килограммы металла на каждом из бойцов под неутомимыми лучами ультрафиолета.

Прошлогодний победитель автобоев, Николай Веремеенко, неожиданно выбыл из гонки примерно за час до финала. Нынешними же победителями стали Николай Журович и Валерий Шайтан.