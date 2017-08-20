закрыть
20 августа 2017, Sunday, 21:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Гродно прошли зрелищные автобои

1
  • 20.08.2017, 19:10
  • 1,253

В автосоревнованиях на выживание приняли участие игроки из Гродно, Пинска, Слонима и Барановичей.

Автомобили в стиле «Бешеного Макса» скорее отдаленно напоминали те модели, из которых когда-то были сделаны: «Волга» 1960-ых годов выпуска или «Рено-25». Двигатель и содержимое, а также неповторимый тюнинг чаще всего являлись плодом фантазии водителя и механиков, пишет «Белсат».

- Что у тебя осталось от Рено? — спросил одного из участников ведущий.

- Ну… Название. И хозяин, — с улыбкой отвечал «гладиатор».

В каждом раунде побеждал водитель, который последним остался на ходу, после того, как его соперники выбросили белые флажки капитуляции. Наиболее распространенные поломки во время боев: выбита тяга или колеса. В одном авто разорвало радиатор, при этом, водитель опекся.

Внешнее оформление машин — отдельная история. Среди надписей, кроме рекламы дружеских магазинов автозапчастей, масса мотивационных лозунгов: «Победа за нами!», «Помять и простить», «До свадьбы ни-ни» и др. Кстати, последняя надпись была нанесена на авто под ником «НЕvesta», оформленной в свадебном стиле: белые флаги, такая же белоснежная рубашка на водителе, имитация колец и… «Советское шампанское».

Перед собравшимися, несмотря на страшную жару, в перерыве выступили также рыцари из местного клуба реконструкции. Правда, бои проходили довольно вяло, что вполне логично, учитывая килограммы металла на каждом из бойцов под неутомимыми лучами ультрафиолета.

Прошлогодний победитель автобоев, Николай Веремеенко, неожиданно выбыл из гонки примерно за час до финала. Нынешними же победителями стали Николай Журович и Валерий Шайтан.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси