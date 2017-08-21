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Россиянин в Беларуси утопил в канале фуру вместе с грузом

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  • 21.08.2017, 19:06
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Россиянин вез на свою родину из Германии груз химических добавок для откорма кур и свиней.

Традиционно хорошее качество белорусских дорог так же традиционно таит в себе немалую опасность для россиян: без «подбадривания» привычными им колдобинами и ямами они, путешествуя по Беларуси, периодически засыпают за рулем и попадают в серьезные аварии, передает белорусское автомобильное издание «Автобизнес Weekly».

Очередная неприятность из этой серии случилась сегодня, 20 августа, на 58-м километре трассы М1 Брест — Москва. Недалеко от города Кобрин Брестской области не вовремя задремавший водитель из Москвы неожиданно для себя превратил свой груженый автопоезд Volvo Globetrotter из автотранспортного средства в плавательное, выехав с проезжей части и угодив прямиком в мелиорационный канал, передает белорусское автомобильное издание «Автобизнес Weekly».

Фотографии импровизированного «корабля» журналистам передали очевидцы происшествия. По их словам, россиянин вез на свою родину из Германии груз химических добавок для откорма кур и свиней.

— Водитель уснул за рулем, — рассказал журналистам очевидец Александр. — Я как раз ехал в рейс и остановился рядом с ним, предложил помочь, но он отказался. Даже продукты не захотел брать, сказал, что у него есть свои. При аварии не пострадал, но находится в шоке. Тягач с номерами 190-го региона, Москва. А полуприцеп — совсем новый, еще на немецких транзитах. Шел на круиз-контроле, заснул, метров 300 проехал по встречке и вылетел в канал. По «КАСКО» не застрахован.

На месте происшествия уже побывали сотрудники белорусской ГАИ и врачи скорой помощи, которые подтвердили, что никаких травм российский водитель не получил и в госпитализации не нуждается. В настоящее время местные власти решают вопрос с разгрузкой фуры. После этого ее попробуют вытащить из оросительного канала с помощью тяжелого подъемного крана. По мнению сотрудников ГАИ, главной причиной ДТП стало несоблюдение иностранным водителем режима труда и отдыха.


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