Власти сносят еврейские кладбища по всей Беларуси 21 21.08.2017, 22:30

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На месте еврейских кладбищ строят многоэтажки.

Журналист и урбанист Сергей Ляпин уже третий месяц борется за правду с гомельскими судами. Причиной стало его расследование о строительстве высотки на месте бывших еврейских кладбищ, передает «Белсат».

Ляпин утверждает, что на месте застройки нашли человеческие останки

Гомельские активисты написали в Министерство культуры обращение с требованием провести полноценные раскопки - только в ответ получили отписку, а сама стройка идет уже четвертый месяц. Расставить точки над «i» решила государственная газета «Гомельская правда» - якобы в обличительной статье она назвала Ляпина провокатором и пригрозила судебными разбирательствами тем, кто критикует это строительство.

«В последние 3 месяца столкнулся с колоссальным вниманием правоохранительных органов, считаю, что это такая форма преследования, ведь конкретно в этом случае подъем вопроса строительства на кладбище очень затронул чьи-то интересы», - отметил независимый журналист.

Иск на журналиста составила и компания-застройщик «УКС-Дронго»

Компромисса стороны найти не смогли. Сергей Ляпин будет судиться дальше, поскольку, по его мнению, в защите памятников компромиссов быть не может. Такой же позиции придерживается и председатель Всемирной ассоциации белорусских евреев Яков Гутман - еще 2 недели назад он обратился с иском, чтобы приостановить застройку, но экономический суд Гомельской области его отклонил.

«Судья фактически лишил права меня - не только меня, речь идет о сотнях тысяч человек - лишил возможности заботиться о кладбище предков», - возмущается господин Гутман.

По словам судьи Ольги Вороненко, Гутман подавать такой иск в суд якобы не имеет права - ведь такой иск не может рассматриваться в судах ввиду его неподведомости.

Параллельно борьба за еврейское кладбище идет и в Мозыре

Там на проспекте Пушкина также хотят построить многоэтажку. Но и этот иск от Якова Гутмана суд рассматривать отказался - однако останавливаться защитники кладбища не собираются.