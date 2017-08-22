Как подруги из Минска провели 24 дня в Индонезии за $1145 4 22.08.2017, 10:15

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Проживание в отелях 3* с завтраками обошлось минчанкам в 300 долларов.

Минчанки Ганжа Аня и Квятковская Маша в январе 2017 года отдохнули в Индонезии и за 24 дня потратили примерно 1145 долларов с человека. «Билеты и переезды на такси обошлись нам в 600 долларов, а дорога до острова Гили — в 30 долларов. 300 долларов стоило проживание в отелях 3* с завтраками. Еще 35 долларов заплатили за экскурсии. Питание потянуло на 180 долларов», — подсчитали tut.by девушки.

Подготовка к поездке

— В 2016 году мы с подругой купили турпакет на двоих в Таиланд, провели там 16 дней и влюбились в Азию! Стоит ли говорить, что все наши мысли были о том, чтобы через год сюда вернуться.

В ноябре мы нашли перелет Москва — Джакарта China Southern Airlines за 389 долларов в две стороны. Затем были куплены билеты Джакарта — Бали (Денпасар) AirAsia с багажом до 20 кг за 120 долларов туда и обратно. До Москвы добирались на маршрутке, 70 долларов в два конца.

Жилье резервировали на Booking заранее, но с бесплатной отменой брони, потому что планировали пожить на разных островах. Как правило, это был номер в отеле или комната в вилле от 20 до 30 долларов за сутки на двоих (но можно найти и более бюджетные варианты).

Волшебство Бали

— Прилетели в Джакарту мы поздно вечером, остановились в отеле возле аэропорта. С утра отправились в центр на Uber: 40 минут езды обошлись в 6 долларов. Погуляли, а вечером был перелет на Бали, где нас ждал насыщенный отдых.

На курорте Кута, ближайшем к аэропорту и самом тусовочном, мы провели четыре дня. Далее переехали в Убуд. Это центр Бали, где можно исследовать необычные храмы, заниматься йогой, ужинать в потрясающих кафе, да и вообще, получать эстетическое удовольствие от каждого своего шага. Мы съездили в северную часть острова, прогулялись по рисовым террасам, добрались до озера Братан, побывали на трех водопадах — и все это за один день, под руководством живущего на Бали русскоязычного гида. Экскурсия обошлась в 50 долларов. Вместимость автомобиля — шесть человек, так что будь нас больше, вышло бы дешевле. Еще одна экскурсия, которую мы заказали, — поездка на вулкан Батур. В четыре утра начали подъем, чтобы в 5.30 встретить рассвет на вершине — 1717 метров над уровнем моря. Опять же стоимость 50 долларов, но, поскольку на вулкан мы поднимались уже впятером, каждый заплатил по 10 долларов. После мы переехали в юго-восточную часть острова, городок Паданг-Бай. Это и пляж Голубая Лагуна, и Секретный пляж — с белым песочком, что редкость для Бали.

Острова Гили

— Оттуда отправились на соседние с Бали острова Гили. Это три «микроострова» в 35 км от самой восточной точки Бали: Гили Траванган самый большой, а два поменьше — Гили Эйр и Гили Мено. На островах совершенно нет машин и мопедов, в качестве транспорта здесь велосипеды, рыбацкие лодки и лошадиные повозки. Поэтому на Гили уединенно, тихо, спокойно, почти по-райски. Кафешки и бунгало прямо на берегу океана, песок — белый, вода — прозрачная. Добирались туда на быстроходном катере почти за три часа, билеты обошлись в 30 долларов туда и обратно, плюс трансфер до отеля. Рассказываю, как добраться дешевле: нужно говорить, что билеты за названную сумму вам уже предлагали, тогда перевозчик назовет стоимость ниже! Да, на Бали определенно нужно уметь торговаться.

Четыре оставшихся дня мы провели в западной части Бали. Посмотрели храм Улувату, а также побывали на пляже Паданг-Паданг, где проходили съемки фильма «Ешь.Молись.Люби» с Джулией Робертс.

В оплату отеля был включен завтрак. Как правило, его можно было выбирать: американский, европейский или азиатский. Обедали или ужинали мы в кафе: от 2 до 7 долларов за порцию. Часто заказывали салат, наси горенг с морепродуктами и смузи.

Излагая сухие факты, сложно передать какой же магической оказалась Индонезия. Однажды ощутив на себе волшебство этого рая, захотите возвращаться туда снова и снова!