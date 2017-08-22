Принца Дании не пустили в бар без документов 4 22.08.2017, 10:36

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Показательный случай произошел в австралийском Брисбене.

В австралийском городе Брисбен 49-летнему кронпринцу Дании Фредерику и его свите не разрешили зайти в бар поздно вечером, так как у них не было при себе удостоверений личности, сообщает couriermail.com.au.

Согласно новым австралийским законам, каждый посетитель питейных заведений после 22:00 должен предоставить документ, подтверждающий возраст.

Группа покинула заведение, но вернулась через 15 минут в компании полицейских, которые смогли подтвердить личность наследника датской короны. Принц и его окружение все же смогли попасть в бар.

«Это такой глупый закон. Мы знали, что все обернется каким-нибудь кошмаром. То, что случилось с принцем, — верхушка айсберга, потому что с обычными посетителями подобное происходит постоянно», — сообщил владелец бара.