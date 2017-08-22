Дэйв Льюис: Полагаю, что я остаюсь у руля сборной Беларуси 22.08.2017, 11:06

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Формат сотрудничества главного тренера сборной Беларуси с ФХБ несколько изменится.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал «Прессболу», что он остается у руля национальной команды.

- После завершения майского первенства допускали мысль, что у ФХРБ возникнет желание досрочно завершить с вами сотрудничество?

- Тренеров нанимают, чтобы их увольнять... Моя позиция не изменилась с первого дня прихода в сборную — я не раз говорил федерации, что хотел бы доработать контракт до конца.

- Остаетесь уже точно?

- После разговора с руководством федерации полагаю, что да. Хотя мы обсуждали не непосредственно контракт, а планы на будущее. Речь шла о моем видении, об их взглядах и о том, как это все сочетать для блага белорусского хоккея. Формат нашего сотрудничества несколько изменится, но я рад, что и в этом вопросе мы нашли взаимопонимание.