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Дуда и Столтенберг обсудят учения «Запад-2017»

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  • 22.08.2017, 11:12
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Анджей Дуда (слева) и Йенс Столтенберг
Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В Варшаве поднимется вопрос российско-белорусских военных учений.

В четверг 24 августа в Варшаве президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудят вопрос белорусско-российских учений «Запад-2017», передает «Радыё Рацыя».

Встреча пройдет в варшавском президентском дворце Бельведер, сообщил глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Изначально встреча будет проходить в формате «два на два», позже к переговорам присоединятся министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и руководитель Бюро национальной безопасности Павел Cолях.

Основными темами переговоров между Дудой и Столтенбергом будет вопрос региональной безопасности, а также белорусско-российские маневры «Запад-2017», которые пройдут в Беларуси с 14 по 20 сентября. По словам Щерского, Йенс Столтенберг во время визита посетит также места дислокации сил НАТО в Польше. Перед этим президент Польши и генеральный секретарь НАТО провели переговоры во время саммита НАТО в конце мая в Брюсселе.


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