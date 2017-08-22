Возле Минска вырубили лес под дачи охраны Лукашенко 27 22.08.2017, 11:43

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Молодые лесопосадки «извели» ради прихоти «опричников».

В редакцию сайта Сharter97.org обратился минчанин, который рассказал о вопиющем случае нарушения всех законодательных норм при вырубке молодого леса. Как оказалось, 5 гектаров лесопосадок в Смолевичском районе Минской области около н.п. Гончаровка пустили под топор для нужд садового товарищества «Вектор-2012», участники которого – сотрудники прокуратуры и охраны Лукашенко. Подобные решения по Указу №667от27.12.2007г. «Об изъятии и предоставлении земельных участков» п.2.3 может принимать исключительно Лукашенко.

Почему личное благосостояние прислуги диктатора стоит выше интересов простых белорусов – в рассказе минчанина:

- Два года назад назад под Смолевичами вырубили молодые посадки хвойных пород, которые были посажены вместо заболевшего леса. Мы вместе с соседями по даче ожидали, что у нас вот-вот появится полноценный лес. Думали, что и грибы можно будет собирать, и ягоды. Надеждам не суждено было сбыться – лес взяли и под корень вырубили.

Когда начали разбираться – оказалось, что лес вырубили под цели садового товарищества «Вектор-2012», участники которого являются сотрудниками прокоратуры и охраны Лукашенко.

Как это возможно? Ведь есть четкий запрет на вырубку лесопосадок под нужды садовых товариществ. Подобные действия могут совершаться только после разрешения Лукашенко. И тут вопрос: либо он знал об этом, либо это сделали без его согласования. Скорее всего, что этот участок молодого леса «записали» в кустарниковые посадки и по-тихому вырубили. Ведь для этого нужно лишь решение облисполкома. А там уже выросли хорошие семилетние cосны и ели. Прошло бы немного времени и мы бы насладились шумом зеленого леса.

Проект расположения этих участков оставляет много вопросов. Он выполнен без привязки к местности без учета подъездных путей к другим СТ, без учета рельефа местности, экологическая экспертиза (если проводилась) проведена формально: не учтено, что этот участок леса являлся естественным накопителем влаги для родников, питающих ближайшую реку и для грунтовых вод(ответ минводхоза). Его просто достали с головы. Он бы не прошел ни одной экологической экспертизы. Был уничтожен плодородный слой земли, засыпаны родники, выковорченные пни, а уничтоженные деревья не утилизированы (переработаны в щепу)

Вокруг сплошные нарушения экологических норм, нужно взять того, кто это делал за одно место и штрафовать по полной программе, а то и в суд.

Я был на приеме у чиновников и мне дали понять, что никому бы из них не дали бы этот лес под вырубку. А вот «Вектору-2012» - дали.

Собрано очень много документов, которые ясно дают понять суть этого дела.

Зачем я это делаю? Потому что чувствую ответственность за свою страну. Я минчанин в пятом колене, житель столицы, но я очень люблю лес, я страстный грибник. А теперь я стал свидетелем натурального безобразия. Вчера был на одном из участков – там пустыня, никто не работает.

Если изучать документы, видно, что ни в одном месте не указано, что там произрастают деревья, везде пишется о посадках.

Я готов продолжать активное участие в это деле. Иначе не могу. У меня такая гражданская позиция. Не хочу себя чувствовать крепостным, ведь родина у нас прекрасная, а вот страну эти опричники создали непонятно какую.