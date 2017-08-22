Белорусы в Саудовской Аравии: Тут у cтудентов стипендия $20 000 в год 7 22.08.2017, 12:16

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Как семья из Минска покоряет просторы нефтяного королевства.

Саудовскую Аравию — крупнейшее государство Аравийского полуострова — издавна называли «Страной двух святынь». Подразумевали при этом два священных для приверженцев ислама города, находящихся на территории королевства — Мекку и Медину, пишет tut.by.

Сегодня же Саудовскую Аравию все чаще зовут «государством всеобщего благосостояния». И действительно: экспорт нефти — основная статья доходов страны — на протяжении долгих лет позволяет обеспечивать гражданам королевства более чем достойные условия жизни.

В рубрике «Наши за границей» о далекой Саудовской Аравии рассказывает наша соотечественница Вероника, которая вместе с мужем и дочерью уже 3 года проживает там в университетском городе Кауст.

— Когда в 2008 году я оканчивала Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, я и подумать не могла, что когда-нибудь смогу найти достойную работу в стране, где еще совсем недавно женщинам было запрещено работать.

Свои 2 года по распределению я отработала в минских школах учителем русского языка и литературы. Мой муж — выпускник физического факультета Белорусского государственного университета. В свое время он уехал получать степень доктора в этой области в Америку в университет Северной Каролины, поработал в Национальной лаборатории Беркли, а затем нашел работу в Нидерландах в компании FEI, специализирующейся в области средств электронной микроскопии.

В Нидерландах мы вместе прожили 5 лет, там же родилась и наша дочь. Жизнь в этой стране — не предел мечтаний в плане зарплат и карьерного роста для ученого-физика, поэтому когда мужа пригласили в самый известный университет Саудовской Аравии — Научно-технологический университет имени короля Абдаллы — в качестве ведущего специалиста по микроскопии, мы решили воспользоваться возможностью и переехать.

Это учебное заведение, обладая обширными финансовыми возможностями, стремится привлечь в свой штат лучших сотрудников: как уже зарекомендовавших себя (ученых, исследователей, профессоров), так и молодых, но перспективных (студентов и аспирантов). Университет предоставляет своим потенциальным сотрудникам не только достойную зарплату, но и внушительный пакет всевозможных бонусов. И все это дополняла возможность жить у моря, с жарким солнцем и пальмами. И вот уже третий год мы всей семьей живем и работаем (а наша дочка — ходит в школу) в Саудовской Аравии, в закрытом городе Каусте, построенном вокруг университета имени короля Абдаллы.

Что же такое «закрытый город»? Здесь это город, который окружен заборами и который хорошо охраняют. Будет уместно спросить «от кого?». Дело в том, что не всем по душе видеть «остров почти свободы» в одной из самых строгих стран мира, где вся жизнь (вплоть до незначительных мелочей) построена на законах шариата. В Кауст никто не может попасть просто так, только по специальным пропускам. Здесь, и только здесь женщины могут купаться в общих бассейнах и на пляже в простых купальниках, а не в буркини.

Население города — ученые, студенты, инженеры, учителя — все те, кто причастен к жизни университета. Сейчас это около 8000 человек из более чем 100 стран мира. В основном местные саудийцы и приезжие из ближайших арабских стран, а также китайцы, индийцы, американцы, канадцы, европейцы… Русскоязычных немного, большая их часть — это россияне и казахи. А белорусов до недавнего времени было всего лишь трое — я, муж и наша дочка. Сейчас уже больше — в это замечательное место переехала еще одна семья из Минска.

О Саудовской Аравии на момент переезда я знала немало. Однако первое время в эмоциональном плане мне было настолько сложно, что я каждый день собирала чемоданы для переезда обратно. Но пути назад были временно отрезаны: мы продали наш дом в Нидерландах, а в Минске работа для мужа вряд ли бы нашлась. Поэтому пришлось осознать следующую установку: даже если мы хотим двигаться дальше, мы все равно примем правила жизни в Саудовской Аравии, потому что на ближайшее время именно эта страна станет нашим домом. А вскоре выяснилось, что правила жизни в королевстве гораздо легче, чем их описывают средства массовой информации. И соблюдать их тоже вовсе не сложно. К примеру, носить абайю (традиционная местная женская одежда) на самом деле легко и удобно.

Единственное, что огорчает и не дает расправить крылья до конца, — это зависимость от водителя-мужчины. Каждый раз мне приходится просить мужа, чтобы он отвозил меня в нужное мне место назначения, так как женщина здесь не может сама водить машину и одна выходить из дома. На публике она должна появляться только в сопровождении мужчины — члена семьи (это может быть даже маленький сын, к примеру). Незамужняя женщина может иметь личного водителя или воспользоваться услугами такси. При этом одной девушке такси брать нельзя, зато с подружкой уже можно. Есть даже специальное такси для женщин, при пользовании которым клиентка знает о водителе все, и это гарантирует ей корректное поведение с его стороны и безопасность.

Раньше женщины в Саудовской Аравии не имели права работать и самостоятельно открывать счета в банках или путешествовать за пределы страны без разрешения мужчины. Теперь все меняется: открылись автошколы для женщин (но ездить за рулем им все равно пока нельзя), женщины могут совершать все расчетные процедуры через банки от своего имени. Полиция нравов, которая раньше пристально следила за соблюдением всевозможных законов морали, сейчас немного упразднилась и теперь следит только за тем, чтобы никто не работал во время молитвы.

Законы шариата накладывают некоторые ограничения и на мужчин. Так, их не впустят в какое-либо заведение в шортах. Также вам откажут в посещении общественного места, если вас (одиноких мужчин) будет больше чем 5 человек.

В стране полностью отсутствует индустрия развлечений (таких, как кинотеатры, клубы и прочее). Введен полный запрет на алкоголь. Возможно, отчасти именно поэтому люди здесь очень много времени уделяют общению с семьей и своим детям. Из развлечений здесь доступны разве что пикники, шопинг и походы в гости.

В Саудовской Аравии очень низкий уровень преступности. А в нашем городе ее и вовсе нет. Мы не закрываем дом и машину, а если случайно оставить айфон где-нибудь на лавочке в парке — можно не сомневаться, что его никто не возьмет. А если и возьмет, то с одной-единственной целью — найти владельца и передать ему утерянный гаджет.

Так как мы переезжали в особенное место, почти курортное («да это ж коммунизм!» — так выразился мой папа об этом городе после своего первого визита сюда), то в бытовых аспектах адаптация была очень легкой. Мы приехали на все готовое: нас ждала вилла на берегу Красного моря, полностью оборудованная всей техникой и мебелью. Наш дом арендный, в месяц мы платим за него примерно 1500 $. В эту сумму включено как обслуживание, так и стоимость воды, интернета, электричества (а его расходуется очень много из-за постоянной работы кондиционера). Если в доме что-то выходит из строя (например, лампочка в холодильнике), к нам в течение часа приезжают представители специальной службы и все чинят условно бесплатно (стоимость этих работ уже включена в аренду).

Дома у жителей нашего города разные. У нас — трехспальный, площадью около 400 квадратных метров. Но вокруг есть и поменьше (они и стоят дешевле), а есть и побольше, вплоть до 600 квадратов (но и платить за них в месяц надо порядка 2000 $). Местные студенты за свои квартиры не платят — все эти затраты покрывает университет.

В целом по стране покупка жилья обойдется дорого, особенно в больших городах — таких, как Джидда, Рияд, Мекка и Медина (там могут жить только мусульмане). Поэтому в основном здесь принято не покупать недвижимость, а арендовать ее. Большинство экспатов живет в арендуемых компаундах (это жилые комплексы из нескольких домов). А сами саудийцы в этом плане очень мобильны: надоело жить в одном доме — собрались и переехали в другой. Стоимость аренды жилья очень разнится и зависит главным образом от площади и расположения дома или квартиры. К примеру, моя коллега (саудийка) живет с родителями и сестрой в небольшом доме в хорошем районе примерно за 14000 $ в год.

Отличительная черта саудовских домов — маленькие окна и высокие заборы (все спрятано от чужих взглядов). Немаловажный фактор при приобретении жилья — наличие хорошего кондиционера, так как здесь круглый год очень жарко, в некоторых местах страны температура достигает 50 °C, а на нашем побережье вдобавок к жаре еще и высокая влажность, очень часто случаются песчаные бури. А вот дождь идет редко — буквально раз-два в год. Но зато какой! В прошлом году из-за ливней в стране погибли люди, ведь систем стока воды нигде нет — осадки затапливают здания и заливают дороги.

Все местные кафе и рестораны поделены на две секции: для семейных людей и женщин, а также для одиноких мужчин. Во многие учреждения входы раздельные, как и очереди к кассам. В магазинах в Саудовской Аравии нет примерочных.

Проявлять чувства на людях (даже держаться за руки мужчине и женщине) нельзя. В этой стране вы нигде не увидите изображения женских лиц на рекламных плакатах или на шампуне. Все обнаженные части тела тоже зарисовываются. Здесь абсолютно другой мир, другое отношение к жизни и работе, другой ритм.

Цены на продукты в местных магазинах отличаются от цен в Минске. Здесь дороже абсолютно все продукты питания и одежда. Налоги в стране полностью отсутствуют, но это не значит, что все будет стоить дешевле, ведь многие продукты завозятся из других стран. Что здесь стоит дешевле всего (даже дешевле питьевой воды), так это бензин. Поэтому у всех есть собственная машина.

Общественный транспорт в стране представлен только такси и железной дорогой возле столицы, пути которой связывают Эр-Рияд и основные порты. В Мекке во время хаджа работает наземное метро. Сейчас идет строительство скоростной железной дороги из аэропорта Джедды в Мекку.

Интересный факт: сами саудийцы почти не работают, именно поэтому в стране так много приезжих, а местные занимают только руководящие должности. Все обслуживание и сервис обычно приходится на филиппинцев и пакистанцев (это дешевая рабочая сила).

Нельзя не сказать о стипендиях местным студентам. Получают они здесь примерно 20 000 $ в год, при этом медицинская страховка (она включает в том числе и услуги стоматолога) бесплатная. К слову, у нас в городе много бесплатного: спортзалы, бассейны, пляжи.

На пенсию жители страны выходят в 60 лет. Размер ее зависит от стажа работы: если больше 20 лет, то 50% от последнего оклада, а если 40 лет, то 100% последнего оклада. Также выплачивают единоразовое пособие — 11% от последнего оклада, умноженное на количество отработанных месяцев.

Саудийцы — очень доброжелательные, улыбчивые и семейные люди. Я еще ни разу не встречала здесь невежливого человека. Всегда помогут, хотя и могут смотреть сквозь вас (особенно если вы — женщина), но помогут.

Местная кухня представлена множеством блюд из всевозможных видов мяса и риса. Особенно мне нравится традиционное свадебное блюдо — запеченный полностью верблюд, фаршированный целым бараном; баран при этом фаршируется утками (или другой птицей). Традиционный напиток — зеленый (необжаренные зерна) кофе с кардамоном. Местные жители очень вкусно готовят всевозможные хлебные лепешки и шашлык. Как правило, все блюда на столах очень простые, но калорийные. Популярны всевозможные сладости и, конечно же, финики. Кстати, местная сгущенка, как мне кажется, вкуснее нашей, белорусской.

Так как американский фастфуд не прошел мимо даже этого закрытого королевства, то здесь очень остро стоит вопрос ожирения как среди детей, так и среди взрослых. До недавнего времени в стране даже не было собственной команды спортсменов для участия в Олимпийских играх — так все было грустно со спортом. Но сейчас все больше людей ходят в спортивные залы (к слову, для женщин и мужчин они раздельные).

Теперь о медицине. Ее уровень здесь очень высокий — клиники в большинстве своем оснащены новейшей техникой, обслуживание там, как в отеле. Доктора — в основном иностранцы. Дорого лечение обходится только в случае, если у вас нет страховки. Нашу страховку оплачивает работодатель, то есть университет. Один визит к доктору стоит нам порядка 7 $. В городе есть своя клиника, но нет всех специалистов, также операции и роды принимают в более крупной клинике в 100 километрах от нашего города — в Джидде.

Джидда (Джедда) — второй по величине крупный город после столицы, население — около 8 миллионов. Только примерно половина от этого числа — саудийцы. В разговоре там можно пользоваться только английским, хотя в некоторых случаях без арабского никак. В редких ситуациях подойдет и универсальный язык жестов, ведь его никто не отменял. А официальный язык нашего города — английский, но в школе помимо английского обязательно преподают арабский как второй язык. Наша дочь ходит в первый класс, школа американская. Стоимость обучения — порядка 10 000 $ в год, но эту сумму тоже покрывает университет.

Когда нас спрашивают, откуда мы, и в ответ слышат рассказ о Беларуси — на лицах собеседников поначалу можно видеть недоумение. Но благодаря нам о нашей родине узнало больше людей. Ежегодно в Каусте проводится Парад наций, и вот уже два года подряд мы угощаем драниками и морсом из клюквы всех желающих. А если до дня праздника получается сохранить в целости наш «Нарочанский» хлеб, то и им всех угощаю. К слову, наш с мужем начальник — из Техаса, и до встречи со мной он не знал о Минске и Беларуси ничего, а теперь рад включить белорусский гимн 3 июля или поздравить нас с Днем Победы. Муж всегда повторяет, что именно образование в БГУ на физфаке позволило ему стать ученым мирового уровня.

Из последних интересных событий, приключившихся со мной — участие в фэшн-абайя-шоу в качестве модели. К слову, цены на абайи и их дизайн бывают очень разными, ведь местным женщинам очень хочется выделиться. Некоторые абайи расшиты камнями Сваровски или сделаны с использованием дорогих материалов (таких, как шелк), поэтому и стоить могут по тысяче долларов, а то и больше. В моем гардеробе всего 3 парадно-выходные абайи. Они нужны мне только за пределами Кауста, во время поездок по стране.

Не скажу, что жизнь здесь во всех аспектах комфортная — одна погода чего стоит: когда просто перебегаешь от здания к зданию, пытаясь укрыться от жары. Но мы точно здесь не навсегда. Я думаю, когда-нибудь придет время и мы вернемся в Минск.

Мне очень нравится путешествовать по Саудовской Аравии, хоть это и невероятно сложно (особенно для женщин). Я побывала в некоторых знаковых местах королевства, которые были бы интересны нашим туристам, но, к сожалению, вам не удастся попасть сюда в качестве туриста, ведь вам просто не дадут визу, так как это закрытая страна. Виза дается только по работе и для родственников. Есть вариант оформить транзитную визу, но это тоже очень хлопотно, и шансов на то, что вас выпустят из аэропорта, мало. Мусульманам можно получить специальную визу для Мекки. Да и цена визы впечатляет — 700 $.

Мы стараемся часто приглашать родителей к нам в город: у нас море, пляж, солнце — курорт, как любит говорить моя мама. А сейчас мы ждем зимы, чтобы взять отпуск и снова поехать в Минск.