Хук слева Путину 4 Екатерина Макаревич

22.08.2017, 12:59

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Екатерина Макаревич

Назревает новый тренд на внешнеполитическом поле.

Вместо обмена симметричными ударами, как в пинг-понге, происходит обмен гибридными любезностями.

Дональд Трамп подписал указ о прекращении выдачи неэммиграционных виз россиянам до осени. А после выдача американских виз будет осуществляться в России только в Москве.

Теперь-то российское правительство поймет, что Обама был мудрым и терпеливым зайчиком.

Если раньше несимметричные ответы между США и Россией были прерогативой Путина. Он мог в ответ на пощечину дать ударом поддых, как это было в 2013 году, когда в ответ на американский список Магнитского (коррупционной верхушки, участвующей в махинациях и убийстве Сергея Магнитского), Путин подписал "Закон Димы Яковлева", запрещающий усыновлять российских детей-сирот американскими родителями. Тогда это было нонсенсом для всего мира.

Но и после Путин не единожды демонстрировал "дипломатические" удары поддых совсем несимметричные. Например, уничтожение санкционной продукции из Европы в ответ на введение санкций в отношении высокопоставленных российских лиц.

Российские СМИ вместе с неграмотной и ура-патриотичной частью населения насмехались тогда над жалкими, по их мнению, дипломатическими ответами Запада на очередные путинские провокации.

А вот теперь все изменилось.

Дональд Трамп обладает таким же набором комплексов, как и российский президент, так что в ответ на очередной несимметричный удар со стороны России следует еще более несимметричный ответ большего масштаба.

В ответ на пощечину хук слева, в ответ на удар по почкам удар поддых.

Шоу предстоит великолепное, с интригой, как говорится, поскольку непредсказуемость ответного шага будет такой же большой по накалу, как ожидание серии Игры Престолов, чтобы узнать, кого из главных героев режиссеры решили "убрать" из сериала.

Живой сериал. Санта-Барбара 21 века.

Жаль только последствия будут не киношные. И от этой игры будут страдать реальные люди.

С другой стороны, российские СМИ и та часть населения, которая наклеивала на машины "Обама-Чмо", накликала себе нового героя - такого же, как Путин. Так что все по сути закономерно.

Да начнется великая битва комплексов!

Хм, хотя... она давно идет в каждом из нас... ну, хотя бы увидим со стороны, что значит, когда власть получают эгоистичные люди.

Эх, зима близко.

Екатерина Макаревич