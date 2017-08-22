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В австралийском зоопарке родилась редкая белая коала

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  • 22.08.2017, 13:10
Фото: Tourism Australia/Australia Zoo

По словам экспертов, такой коале было бы сложно выжить в дикой природе.

В австралийском зоопарке родился необычный детеныш - редкая белая коала. По словам представителей зоопарка в Квинсленде, необычной белой окраской животное обязано не альбинизму, как могло бы показаться, а, скорее всего, рецессивному гену, унаследованному от матери, передает русская служба BBC.

Новорожденную самку еще не назвали, однако она уже стала любимицей интернета и посетителей зоопарка.

Эксперты отмечают, что такой белой коале было бы непросто выжить в дикой природе.

Фото: Tourism Australia/Australia Zoo

"В ветеринарии это обычно описывают понятием "серебристый ген" - когда животные рождаются с белой или очень светлой шерстью. Как и молочные зубы у детей, эта шерстка выпадает по мере взросления и меняется на взрослый окрас", - говорит Рози Бут, руководитель медицинского центра для диких животных при зоопарке.

Эколог из Центрального университета Квинсленда Алистер Мальзер отмечает, что за 20 лет наблюдений за этими животными в дикой природе ни разу не видел белой коалы.

По его словам, такой особи пришлось бы нелегко на воле из-за слишком приметной окраски, что делает ее уязвимой для хищников - таких как орлы и совы.

Зоопарк и государственное агентство "Туризм Австралии" призвали пользователей "Фейсбука" помочь с выбором имени для белой коалы.

Среди предложений - Снежинка (Snowflake), Бриллиант (Diamond), Жемчужина (Pearl) и Джендалади (Djendaladi) - что на языке коренного австралийского племени нунгар означает "белошерстный".


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