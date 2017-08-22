Американка выиграла $417 миллионов у Johnson & Johnson 22.08.2017, 13:31

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Фото: Shannon Stapleton/Reuters

Обязательство стало самым крупным в истории компании.

Суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $417 млн женщине, которая утверждает, что заболела раком после использования продукции компании. Для J&J это не первый иск по подобным обвинениям, решение суда компания обжалует.

Присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса обязали компанию Johnson & Johnson (J&J) заплатить $417 млн женщине, которая заявила, что заболела овариальным раком после использования продукции компании на основе талька. Об этом сообщает Reuters (перевод – rbc.ru.

Конкретно претензия женщины относилась к продукту компании Johnson's Baby Powder (детская присыпка).

Обязательство выплатить $417 млн стало самым большим для J&J по искам, в которых компанию обвиняют в невозможности адекватно оповестить клиентов о рисках заболевания раком при использовании продукции. J&J подаст апелляцию.

Ранее суд в Сент-Луисе (штат Миссури) обязал J&J выплатить более $110 млн женщине из Вирджинии Лоис Слемп, которая также жаловалась на появившееся у нее заболевание раком после использования средств компании на основе талька. В Миссури помимо этого иска J&J проиграла еще три суда по сходным обвинениям, по которым ее обязали выплатить $197 млн.

По словам Слемп, она заработала овариальный рак после четырех десятилетий использования талькосодержащих товаров компании, в том числе J&J's Baby Powder (детская присыпка) и Shower to Shower Powder (присыпка для раздраженной кожи).

В J&J тогда заявили, что сочувствуют больной женщине, но планируют подавать апелляцию, так как считают, что Johnson's Baby Powder безопасен.