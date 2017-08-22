Валдас Адамкуc: Россия руками белорусов строит атомную бомбу под Вильнюсом 2 22.08.2017, 13:45

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Валдас Адамкус

Фото: DELFI

Экс-президент Литвы высказал принципиальную позицию по БелАЭС.

На международной конференции по вопросам региональной безопасности в Вильнюсском университете (ВУ) во вторник Валдас Адамкус высказал критику в адрес нынешних властей Литвы за их неспособность убедить соседние страны Европейского союза (ЕС) в том, что строящаяся вблизи Литвы в белорусском Островце атомная электростанция (ОАЭС) создает угрозу, пишет delfi.lt.

В.Адамкус ОАЭС назвал "атомной бомбой". По утверждению экс-президента, Литва также могла бы сплотить региональную оппозицию против прокладки по дну Балтийского моря газопровода Nord Stream между Россией и Германией. "Литве на саммите ЕС необходимо ставить вопрос не только по Nord Stream 2, но и относительно Островца, стремиться к созыву посвященной энергетике встречи политических руководителей всего региона с обозначением всех новых угроз", - сказал он на конференции по региональной безопасности.

"Россия руками белорусов сооружает атомную бомбу на подступах к самому Вильнюсу, а мы не в состоянии ни убедить европейские страны в нашей обеспокоенности, ни договориться с ближайшими соседями", - констатировал Адамкус. Позиция Литвы по вопросу Островецкой АЭС остается неизменной: строительство Островецкой АЭС, которое ведет российский РОСАТОМ, должно быть прекращено в связи с несоответствием проекта международным стандартам экологической и ядерной безопасности, кроме того, она может помешать Литве синхронизировать свои электросети с Западной Европой.

Минск все эти претензии категорически отметает. Литва приняла специальный закон о бойкоте электроэнергии с ОАЭС, но некоторые эксперты говорят, что этот шаг не имеет смысла, поскольку к бойкоту не присоединились соседние страны, в первую очередь Латвия.