10 тайн, которые скрыты во всемирно известных картинах 22.08.2017, 13:53

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Часто художники добавляют на свои картины интересные детали или оставляют послания, которые невозможно заметить с первого раза.

AdMe.ru собрал шедевры живописи с неожиданными секретами. Дочитайте статью до конца — там на вас ожидает бонус: одно из самых странных предположений о «Моне Лизе».

10. Не то ухо

На «Автопортрете с отрезанным ухом и трубкой» Винсента Ван Гога видно, что пострадало правое ухо художника. На самом деле досталось левому уху. Дело в том, что для рисования постимпрессионист использовал зеркало.

9. Картина внутри картины

Если присмотреться к «Старому гитаристу» Пабло Пикассо, то можно увидеть силуэт женщины. С помощью инфракрасных и рентгеновских снимков учеными Института искусств Чикаго было обнаружено еще несколько фигур, которые спрятаны под картиной. Скорее всего, у художника не хватало денег на покупку новых холстов и он был вынужден рисовать поверх старых.

8. «Ночной дозор» был днем

При реставрации картины Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», которая более известна под названием «Ночной дозор», в 1947 году на ней был обнаружен густой слой копоти. После расчистки выяснилось, что события, изображенные на полотне, происходят днем, а не ночью.

7. Анатомический код Сикстинской капеллы

Изображение мозга можно увидеть не только в «Сотворении Адама» Микеланджело, но и на другой фреске Сикстинской капеллы — «Отделение света от тьмы». Присмотритесь к шее Бога — если на нее наложить фотографию человеческого мозга с нижнего ракурса, то получится идеальное совпадение.

6. Символ силы

В фреске «Давид и Голиаф» Микеланджело зашифровал еврейскую букву «гимель», которая в мистической традиции каббалы означает силу.

5. Косоглазие Рембрандта

Маргарет Ливингстон и Бевиль Конвей изучили автопортреты Рембрандта и доказали, что художник страдал косоглазием. Из-за болезни живописец воспринимал мир не так, как другие люди, и видел реальность не в 3D, а в 2D. Однако не исключено, что благодаря стереослепоте Рембрандт и создал свои бессмертные шедевры.

4. Месть любовникам

На одном из самых известных полотен Густава Климта изображена Адель Блох-Бауэр. Заказ на портрет жены художнику сделал магнат Фердинанд Блох-Бауэр. Он узнал о романе Адели и Климта и полагал, что после сотен эскизов живописец возненавидит любовницу. Рутинная работа и правда сделала так, что чувства натурщицы и художника остыли.

3. Предсказание конца света

Итальянская исследовательница Сабрина Сфорца Галиция предложила необычную интерпретацию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Она уверена, что в своей картине художник оставил предсказание конца света, который случится 21 марта 4006 года. Чтобы это понять, исследовательница разгадала математико-астрологический шифр «Тайной вечери».

2. Мир в желтых тонах

Почти на всех картинах Винсента Ван Гога главным является желтый цвет. Профессор Пол Вольф объясняет это побочным эффектом лекарства от эпилепсии, которое изменяет восприятие цвета. Мир художника действительно мог выглядеть так, каким мы видим его полотнах.

1. Моцарт и масоны

Существует ряд доказательств того, что Вольфганг Амадей Моцарт принадлежал к движению масонов. Даже на его детском портрете авторства Антонио Лоренцони можно увидеть масонскую символику — спрятанные руки, которые указывают на иерархию в тайном обществе.

Бонус: Беззубая «Мона Лиза»

Искусствовед и стоматолог Джозеф Борковски внимательно изучил картину Леонардо да Винчи и утверждает, что узнал тайну улыбки этой женщины.