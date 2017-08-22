Первые билеты на «Камяніцу-2017» уже в продаже 22.08.2017, 14:29

Хедлайнером фестиваля в этом году будет украинская группа Onuka.

16 сентября под Минском состоится девятый фестиваль «Камяніца». Хедлайнером в этом году будет украинская группа Onuka, которая органично сочетает актуальную электронику и традиционные украинские инструменты. Первые 500 билетов на мероприятие стоят 5 рублей 50 копеек, пишет tut.by.

Первый альбом группы Onuka вышел в 2014 году и сразу опередил диск «Океан Ельзи» в хит-параде украинского iTunes. Второй мини-альбом Vidlik, посвященный 30-летию чернобыльской катастрофы, вышел в 2016 году и впечатлил всех не меньше дебюта.

Каждое выступление Onuka — впечатляющий спектакль с взаимодействием музыкальных и визуальных элементов.

Международную волну популярности Onuka принесло выступление в качестве гостей финала «Евровидения-2017» в Киеве, после чего записи коллектива оказались в хит-парадах iTunes в Великобритании, Германии, Польше, Нидерландах, Дании, Швеции, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австралии.

Об этом выступлении написал даже британский New Musical Express: «Они перетянули одеяло на себя убийственным миксом традиционного фолка, духовых и мощных техно-вайбов. 12 баллов от нас».

Фестиваль пройдет на площадке Музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо (4 километра за авторынком «Малиновка»). Все деньги от билетов идут на счета музея и используются для сохранения уникальной коллекции белорусской деревянной архитектуры 18−20-го столетий.

Первые 500 билетов на фестиваль стоят 5 рублей 50 копеек. Купить их можно только в офисе Музея народной архитектуры и быта — Минск, Кальварийская д. 17, к.614. С 10.00 до 16.30, только с 22 по 25 августа.