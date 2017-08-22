Россиянка приковала себя к памятнику Ленину в центре Новосибирска 5 22.08.2017, 14:40

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Фото: Ярослав Власов

Активистка решила провести перфоманс против «полицейского государства» и «нищеты».

Девушка с завязанным ртом и в легком платье с красными пятнами приковала себя цепями к правой ноге памятника Ленину утром 22 августа в День флага России, передает tayga.info. Она держала в руках триколор, к которому была примотана картонка с надписью «Я умираю», а на цепях висели картонки с надписями: «полиция», «страх», «коррупция» и «цензура».

Вокруг постамента дежурил десяток сотрудников МВД. Сначала они пытались снять девушку своими силами при помощи человека в штатском, но у них не получилось — только отобрали флаг и небрежно скинули рюкзак, верхнюю одежду и обувь. Потом на нее накинули ее же сброшенную куртку.

Полицейские запретили журналистам снимать происходящее с постамента, заявив, что им нельзя находиться на памятнике архитектуры. На него, впрочем, поднялись замначальника комитета мэрии по работе с административными органами Сергей Полянский и первый вице-мэр Геннадий Захаров, а также еще два человека в штатском, один из которых вел видеосъемку на профессиональную камеру.

Сотрудники МВД вызвали скорую помощь и спасателей. Последние перекусили цепи и бережно спустили девушку на землю.

«Освободили Россию!» — воскликнул один из прохожих, наблюдавших за акцией. На это один из полицейских высказал что-то про «клоунов».

На протяжении десяти минут с девушкой разговаривал человек в штатском, затем ее увели в машину скорой помощи. Она передвигалась самостоятельно.

Девушка отказалась пояснить журналистам цель своего перфоманса, когда ее уже уводили. Ранее она говорила, что хочет обратить внимание на нынешние проблемы России, в том числе «полицейское государство» и «нищету».

По информации журналистов, полиция увезла девушку, которую зовут Ксения Сухоруких, в Центральное РОВД. У нее изъяли мобильный телефон. На место выехал адвокат.