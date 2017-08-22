Названы страны с самым быстрым интернетом 22.08.2017, 18:30

Беларусь оказалась на 52-й строчке.

Сервис и приложения Speedtest являются наиболее популярным способом определения реальной скорости соединения с интернетом. Ежедневно ими пользуются сотни тысяч пользователей, позволяя разработчикам собирать статистику о состоянии мобильных и проводных сетей по всему миру, пишет lifehacker.ru.

На основании полученных данных Speedtest периодически публикует списки стран с самым быстрым подключением к Сети. Рейтинги эти не только интересны, но и полезны. Например, если вы удаленный работник и планируете путешествие, то будете знать, что в Венгрии можно рассчитывать на качественный мобильный интернет, а, например, Литва является одним из лидеров по скорости проводного доступа.

Страны с самым качественным мобильным покрытием:

1. Норвегия (52,59 Мбит/с).

2. Нидерланды (46,94 Мбит/с).

3. Венгрия (46,24 Мбит/с).

4. Сингапур (45,99 Мбит/с).

5. Мальта (44,84 Мбит/с).

6. Австралия (44,64 Мбит/с).

7. ОАЭ (43,98 Мбит/с).

8. Южная Корея (42,09 Мбит/с).

9. Бельгия (37,81 Мбит/с).

10. Исландия (36,84 Мбит/с).

Беларусь оказалась в этом рейтинге на 69-й строчке (15,80 Мбит/с), Россия — на 72-й (15,60 Мбит/с), а Украина — на 109-й (8,46 Мбит/с).

Страны с самым быстрым доступом к Сети по проводным коммуникациям:

1. Сингапур (154,38 Мбит/с).

2. Южная Корея (125,69 Мбит/с).

3. Гонконг (117,21 Мбит/с).

4. Исландия (110,52 Мбит/с).

5. Румыния (91,48 Мбит/с).

6. Макао (80,11 Мбит/с).

7. Швейцария (74,20 Мбит/с).

8. Швеция (73,66 Мбит/с).

9. США (70,75 Мбит/с).

10. Литва (67,29 Мбит/с).

Украина заняла 39-е место (34,20 Мбит/с), Россия — 40-е (34,02 Мбит/с), а Беларусь — 52-е (24,67 Мбит/с).