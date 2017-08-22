Леонид Судаленко: Политические права защищать можно и нужно! 22.08.2017, 18:37

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

В Речице прошла встреча активистов с юристом Леонидом Судаленко.

Правозащитный центр «Весна» пригласил речицких общественных активистов на встречу с юристом Леонидом Судаленко, чтобы объяснить механизмы правовой защиты политических и гражданских прав человека на национальном и международном уровнях, пишет gomelspring.org.

В начале встречи Леонид Судаленко отметил, что граждане практически всех постсоветских стран, кроме Беларуси, имеют возможность пользоваться таким механизмом международной защиты своих политических прав, как рассмотрение споров в Европейском суде по правам человека. Беларусь не ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека, поэтому ЕСПЧ не имеет возможности принимать к рассмотрению жалобы граждан Беларуси о нарушении их прав, которые допускает государство.

Единственная международная инстанция, доступная белорусам для международной защиты своих прав, - Комитет по правам человека ООН. Наши власти очень гордятся членством в ООН, часто вспоминают, что Беларусь является одной из стран-основательниц ООН, поэтому ооновские документы нашей страной ратифицированы.

Сегодня, по данным Леонида Судаленко, в Комитете по правам человека ООН зарегистрировано 245 жалоб от граждан Беларуси. Но, прежде чем попасть в Женеву, где расположена штаб-квартира международной инстанции, дело должно исчерпать все внутренние возможности правовой защиты на национальном уровне.

«Практика показывает, что, рассматривая дел, касающихся защиты политических и гражданских прав - а это право на выражение своего мнения, право на мирные собрания, право на сбор и распространение информации и ряд других, суды руководствуются не законом, а распоряжениями исполнительных властей, - утверждает Леонид Судаленко. - Наших судей назначает на должности на пятилетний срок лично глава исполнительной ветви власти - правитель. И, конечно же, они полностью зависимы от исполнительной власти. Если судья будет принимать решения, основываясь на доказательствах виновности или невиновности, на законе, а не на указаниях органов исполнительной власти, то он долго не задержится на посту судьи».

Именно поэтому для того, чтобы исчерпать внутренние способы защиты своих прав и иметь возможность обратиться в КПЧ ООН, белорусам приходится проходить все белорусские судебные инстанции и платить за рассмотрение дела на каждом уровне по две базовые величины, а это сегодня составляет примерно 20 евро. Тем не менее, как показывает практика правозащитной деятельности ПЦ «Весна», внутренние национальные средства защиты политических и гражданских прав в Беларуси оказываются неэффективными.

В этой связи, основной вопрос, который волновал Речицкую аудиторию: какой же смысл от того, что человек обратился в Комитет по правам человека и даже получил разрешение жалобы в свою пользу?

«Во-первых, если бы не эта большое количество жалоб, поступающих в международную инстанцию, мир вообще бы считал, что Беларусь - идеальная правовое государство. Но это далеко не так, и это нужно показывать», - говорит правозащитник.

Леонид Судаленко рассказал о собственном опыте обращения в Комитет по правам человека, когда КПЧ признал действия белорусского государства нарушением прав, вынес решение о принятии мер общего характера, касающиеся изменений законодательства, и мер частного характера, которые обязывали государство выплатить разумную и справедливую сумму в отместку нанесенного гражданину вреда. Но белорусские власти утверждают, что решения КПЧ для них не являются обязательными, а носят лишь рекомендательный характер, поэтому взыскать сумму ущерба пока не удается. В идеале же, эта сумма должна быть выплачена человеку, чьи права нарушены, из государственного бюджета, а потом взыскана в бюджет со должностного лица, действовавшего незаконно и нарушающего права человека. Таким образом этот механизм воздействует на конкретных чиновников - сотрудников органов МВД, судей, прокуроров, государственных чиновников, и в странах, которые выполняют взятые на себя в рамках ООН обязательства, является очень эффективным средством защиты прав человека.

Активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак, который участвовал во встрече, и также обращался в КПЧ с жалобой и получил положительный результат, доказал, что решения Комитета по правам человека ООН не имеют срока давности.

«При изменении отношения власти Беларуси к своим международным обязательствам (например, при желании действующей власти улучшить отношения с международным сообществом, либо при смене власти) решения Комитета по правам человека вполне реально могут быть выполнены. Более того, даже, если сам гражданин, чьи права были нарушены государством, не дождется исполнения решения КПЧ, по нему могут обратиться потомки этого человека», - рассказал Андрей Стрижак.

Во время встречи речицкие активисты также делились своим опытом участия в наблюдениях за выборами, организации успешных общественных кампаний с помощью коллективных обращений в государственные органы. Дискуссия получилась довольно насыщенной и интересной. Основной вывод, проходившей сквозь всю беседу, была высказана Леонидом Судаленко: «Людям, неравнодушным к ситуации в стране, которые стремятся действовать и что-то менять, следует знать - свои политические и гражданские права защищать можно и нужно!»