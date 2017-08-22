«Я просто психанул и купил билет в Киев» 22.08.2017, 18:48

Никита Бычков

Фото: tut.by

22-летний белорус объездил 26 стран, из них 14 - автостопом.

Кто-то любит петь, кто-то — кататься на мотоцикле, а кто-то — выращивать цветы на даче. Характеры и предпочтения у всех разные, и иногда чье-то хобби может показаться весьма интересной историей для других.

Никита Бычков в этом году окончил юрфак БГУ, поступил в магистратуру, подрабатывал на почте. При этом к своим 22 годам парень уже успел побывать в 26 странах мира. В большей части из них — автостопом, пишет tut.by.

«Я просто психанул и купил билет в Киев»

— Не во всех странах я бывал автостопом, — сразу предупреждает Никита.

— В Португалию, например, летал самолетом. Есть закономерность: чем западнее едешь в Европу, тем сложнее автостоп. Но это потому что там везде автобаны.

— Из необычных стран, где я был, наверное, назову Молдову. Кстати, здесь же впервые попробовал автостоп, причем неудачно. Поехал туда, потому что увидел в интернете список «15 самых непосещаемых стран мира». Как раз Молдова там была, и мне стало любопытно. Заодно решил побывать в Приднестровье: это единственное непризнанное государство, в котором я был.

Парня удивило, что там даже есть свои деньги — «суворики». Так говорят, потому что на купюрах изображен Суворов. Вообще, эту валюту называют приднестровским рублем. Существование отдельной финансовой системы в отрыве от мировой экономики для Никиты так и осталось загадкой.

— Говорят, Беларусь — это островок Советского Союза. Все познается в сравнении. Побывайте в Приднестровье — и поймете, что такое современная «советчина». Асфальт, такое ощущение, там не менялся с 80-х годов. А если уж на асфальте трещина, то оттуда растет трава примерно по пояс. На гербе и флаге Приднестровья — серп и молот, везде плакаты коммунистической партии.

До Кишинева Никита доехал на автобусе из Одессы. А вот автостоп решил попробовать, чтобы добраться до монастыря, который находится примерно в 40 километрах от столицы.

— Вышли на трассу и провели под палящим солнцем часа три: никто не останавливался. На тот момент я еще не занимался автостопом. Когда попал в такую ситуацию, решил зайти на ближайшую заправку за водой, а попутчика оставил ждать на трассе. Разговорился с продавцом минут на 10, вышел — и не нашел товарища. Как я понял, он уехал без меня. В итоге я безуспешно постоял еще пару часов, психанул и купил билет на автобус до Киева.

«Посетить страну два раза для меня редкость»

Теперь Никита куда опытнее в вопросах автостопа, а места, куда ездит парень, часто попадают в маршрут случайно.

— Например, позапрошлым летом я очень хотел побывать на Балканах. Но так получилось, что мои грандиозные планы ужались и в итоге я доехал только до Хорватии. Зато по дороге я успел посетить Австрию, Польшу, Венгрию — в общем, все страны, которые расположены между Хорватией и Беларусью.

Такие живописные места Никита видел в Риеке (Хорватия). Фото из личного архива героя

Виды Хорватии. Фото из личного архива героя

Виды Хорватии. Фото из личного архива героя

В последнее время парень посвящает время путешествиям по Закавказью. Говорит, этот регион для него новый и оттого экзотичный.

— Я уже немножко устал от Западной Европы: посетил больше половины стран. Выбор пал на Грузию. Слышал о ней много хорошего и решил: «Почему бы нет»? Грузия мне «зашла» так, что я туда вернулся. Для меня редкость — посетить страну два раза, к тому же специально. Это такой своеобразный знак качества.

В прошлом году путешествие, по словам Никиты, было ознакомительным. Он был только в туристических местах «на слуху»: Батуми, Тбилиси и их окрестностях. По пути «заскочил» в Азербайджан. В этом году более основательно проехался по стране: был на Кавказе, в Сванетии (историческая горная область на северо-западе Грузии, где живет сванская народность. — Прим.), в Кутаиси и других городах. Азербайджан заменился в «программе» Арменией.

Никита в Баку

— Там я видел Арарат. Это огромная гора, и вид открывается на нее впечатляющий: собой она закрывает половину горизонта. А в Грузии случилась занятная история: однажды я ночевал в отделении полиции. Когда ловил попутку, остановилась как раз служебная машина. Там каждое патрульное авто отвечает за свой район. Так нас довозили до границы одной зоны, затем пересаживали в другую полицейскую машину и так далее. Мы сменили машин шесть, и уже успело завечереть. Нам предложили переночевать в участке, мы согласились. Мне очень нравится грузинская полиция: они всегда с народом, причем не только туристам помогают, но и «своим».

«Автостоп ради экономии? Это заблуждение»

Никита признается: путешествия по Кавказу его также привлекают своей стоимостью, которая, в отличие от европейских стран, здесь весьма низкая.

— Грузия, Армения и даже Азербайджан довольно дешевые страны. У меня мало денег уходило. За три недели путешествия по Грузии в этом году я потратил 400 рублей. Притом я не скажу, чтобы вел какой-то скромный образ жизни: я питался в ресторанах и особо ни в чем себе не отказывал.

С жильем, в свою очередь, Никита решает проблемы нетривиально.

— Большую часть своих путешествий я живу в хостелах и в гестхаусах. Последние — домики, в которых живет сам хозяин и сдает отдельные комнаты для путешественников. В таком гестхаусе я жил в Ереване. Дом находился прямо в центре города, стоил где-то между 3 и 4 евро за ночь, и в цену входил завтрак. По ощущениям — количество еды тянуло на 75% от цены!

С тем, что автостоп сам по себе — это способ существенно сэкономить, Никита не согласен. Хотя бы потому, что передвижение далеко не всегда самая затратная часть путешествия.

На дороге в Польше. Фото из личного архива героя

— К тому же ты все равно платишь, просто не деньгами, а разговорами. Каким бы общительным экстравертом ты ни был, это очень утомляет. Нужно быть готовым, что придется рассказывать одну и ту же историю по десять раз. В каждой машине ждет стандартный набор тем: куда едешь, откуда, где учился или работал, не боишься ли ловить попутки — в таком духе.

Тем не менее попадаются и водители, с которыми за час успеваешь поговорить на все темы: от цен на еду до религии. В этом, считает Никита, и есть смысл таких поездок.

— Я путешествую автостопом, потому что это лучший способ познакомиться с «аборигенами». Это для меня основной пункт в любом путешествии. А еще я не слишком люблю поезда и автобусы. Путешествия на машине — другое дело. Прав у меня пока нет, только собираюсь их получить. Но не отказываться же от удовольствия!