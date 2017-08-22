Видеофакт: белорусский студент оригинально отметил день рождения 5 22.08.2017, 19:12

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Студент устроил тусовку прямо в электричке.

Юный белорусский блогер Антон решил отметить день рождения не самым обычным способом: нарезал с друзьями тортик в электричке и разливал пассажирам «собаки» детское шампанское, пишет «Онлайнер».

Весь процесс блогер снимал на камеру и потом опубликовал видео с массовых гуляний. Говорит, такой реакции от публики не ожидал.

— Мы часто решаемся на какие-то авантюры с друзьями: проникали в детский лагерь, помогали бабушкам в деревне и снимали все это для блога, — рассказывает Антон. — А за день до своего дня рождения я придумал устроить вот такой праздник в электричке.

Видео, которое получилось по мотивам дня рождения, демонстрирует аскетичный путь на природу веселого студента-второкурсника. Бабушки желают здоровья, кондуктор просит не буянить, и вообще все очень мило и душевно.

— Мы переживали, что люди могут негативно отнестись к нашей затее, — говорит Антон. — Но такой реакции не ожидали: пассажиры были очень приветливыми, а кондукторы даже угостились тортиком.

По сюжету видео студенты сначала перекусили лапшой быстрого приготовления в домашних условиях, потом устроили тусовку в электричке, а закончили отмечания на природе где-то на Минском море.

— Сейчас я обновляю блог примерно раз в неделю, потому что придумать интересную идею не так просто, — говорит Антон. — Но эта родилась как-то спонтанно и очень легко, и люди нас поддержали — реакция на видео была отличная.