Леонид Злотников: Утопленнику все равно, сколько над ним воды 12 22.08.2017, 20:29

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Леонид Злотников

Фото: charter97.org

Лукашенко больше нельзя влезать в долги, потому что Беларусь не сможет их отдать.

Беларусь возьмет кредит у России, чтобы вернуть долг России. Российское правительство уже одобрило выделение государственного кредита нашей стране. В ближайшее время должны пройти переговоры представителей Минфина и МИД стран, а потом ― подписание соответствующего белорусско-российского соглашения, передает «Еврорадио».

Проблемы долгов дальше будут ещё более острыми, так как экономика не развивается, считает экономист Леонид Злотников. 10% бюджета уходит на раздачу долгов.

«Утопленнику все равно, сколько над ним воды. У нас долги, которые мы не знаем, как отдать в перспективе. В этом году мы еще их отдадим, естественно. Но проблема будет нарастать. В долги нельзя больше влезать, потому что мы можем не отдать позже».

На сегодня внешний долг Беларуси составляет 15,6 миллиардов долларов. Только за полгода Беларусь заплатила 508 миллионов долларов по внешним долгам.