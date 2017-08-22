Леонид Заико: Беларуси вообще следует запретить брать кредиты 22.08.2017, 18:55

ЛЕОНИД ЗАИКО

Лукашенко не успевает расплачиваться по тем займам, которые уже взял.

Беларусь возьмет кредит у России, чтобы вернуть долг России. И это вовсе не парадокс, а реалии белорусской экономики. Так необходимость в российском кредите на 700 миллионов долларов объясняет «Еврорадио» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Нам нужно 700 миллионов долларов от России, чтобы вернуть в этом году 700 миллионов долларов России без снижения золотовалютных резервов. Уже несколько последних лет политика государства в области госдолга формулируется просто: переодолжить, чтобы отдать».

Российское правительство уже одобрило выделение государственного кредита нашей стране. В ближайшее время должны пройти переговоры представителей Минфина и МИД стран, а потом ― подписание соответствующего белорусско-российского соглашения.

По словам экономиста Леонида Заико, Беларуси вообще следует запретить брать кредиты, так как страна не успевает расплачиваться по тем займам, которые мы уже взяли.

«Мы не успеваем расплачиваться, наш ВВП упал с 2014 года на 38%. На столько стало меньше доходов и меньше возможностей. Нам только в этом году нужно заплатить около 4 миллиардов долларов».