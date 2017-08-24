71-летний гродненец стал чемпионом мира по плаванию 24.08.2017, 10:44

Тренер по плаванию из Гродно завоевал золото на дистанции 50 метров брассов.

На проходившем недавно в Венгрии чемпионате мира Masters 2017 гродненец Юрий Комов в категории «мастерс» среди ветеранов завоевал «золото» на дистанции 50 метров брасом, преодолев ее за 37,9 секунды. Также на его счету четвертое место на дистанции 100 метром брасом и пятое место в эстафете, сообщает «Гродненская правда».

Чемпионат в Венгрии проходил под эгидой Международной спортивной федерации и собрал почти 15 тысяч участников, только в спортивном плавании участвовало больше 10 тысяч человек.

Юрий Гаврилович сорок пять лет работал тренером по плаванию, в Гродно — с 1980 года. В его нынешнем расписании обязательно есть каждодневные тренировки дома и 1−2 раза в неделю в бассейне. А еще свой секрет, как оставаться в форме.

— Моя формула проста: жить активно, меньше есть и табу на алкоголь, — бодро говорит Юрий Комов. — Конечно, важны тренировки, без них никак. Готовясь к мировому чемпионату в Венгрии, активнее обычного посещал бассейн — бесплатный абонемент мне предоставил Гродненский мясокомбинат. Очень помогли занятия в тренажерном зале фитнес-центра.