Активист из Калинковичей: На задворках пусть БРСМ митингует 24.08.2017, 11:57

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Денис Рабенок

Денис Рабенок добивается проведения пикета солидарности с профсоюзом РЭП в центре города.

Калинковичские власти отказали активисту профсоюза РЭП Денису Рабенку в проведении пикета в центре города. Он хотел выразить солидарность с попавшими под уголовное преследование Геннадием Федыничем и политзаключенным Игорем Комликом. С ответом райисполкома активист не согласен, сообщает praca-by.info.

Денис Рабенок, член профсоюза РЭП из Калинковичей, 12 августа присоединился к акции солидарности с политзаключенным Игорем Комликом и подал заявку на пикет в своем городе. Через 10 дней он получил официальный ответ: в проведении пикета ему отказали.

Рабенок на своей странице в «Фейсбуке» процитировал причину отказа, на которую сослался государственный орган:

«Главная причина следующая: «Место, которое вы указываете в заявлении, не входит в перечень мест, определенных решением Калинковичского райисполкома от 23.09.2013 г. 1036 «О массовых мероприятиях» для проведения массовых мероприятий в Калинковичском районе».

Ответ райисполкома профсоюзный активист считает возмутительным:

«Одним словом, мы должны идти на задворки, чтобы нас никто не видел, и высказывать свою позицию в «воздух». А вот местные БРСМовцы почему-то спокойно проводят свои мероприятия в самом центре - у дома торговли «Березка» (как раз там я и хотел организовать пикет) - и фотки с удовольствием выкладывают на своей странице в Инстаграме. На них решение райисполкома, получается, не распространяется? Есть, оказывается, граждане 1 и 2 сорта: своим - все, врагам - Закон, который к тому же не соответствует Конституции. И вдобавок - потенциальные репрессии».

Денис Рабенок намерен обратиться в Калинковичский райисполком с официальным запросом, на каком основании БРСМ проводит массовые мероприятия в местах, не указанных в постановлении:

«Получается, Закон - только для нас, а для провластных структур - полное содействие? Еще и за государственные деньги, которые на самом деле наши общие».