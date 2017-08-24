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Вомбат-боксер стал новой звездой интернета

  • 24.08.2017, 12:47
  • 1,692

Зверька изображают в образе Тора, Супермена и «советского Вомбата».

Посетитель одного из крупнейших развлекательных порталов Reddit под ником KratzDichZumBett опубликовал на ресурсе фотографию вомбата и предложил пользователям придумать фотожабы с участием животного. Юзеры сочли зверя агрессивным и пофантазировали, на какие поступки он способен, пишет lenta.ru.

Снимок набрал более 42 тысяч лайков, тысячу комментариев и вдохновил множество пользователей на создание фотожаб. С их легкой руки млекопитающее принялось топить людей в бассейнах, драться на боксерском ринге и устраивать землетрясения. Зверек примерил образ Тора, Супермена и «советского Вомбата».

Автор одной из картинок даже опубликовал на YouTube-канале DeJMan процесс создания мема с животным. На видео он с помощью фотошопа наряжает вомбата в доспехи Тора, делает прическу и вручает ему Мьельнир.


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