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Эксперты назвали самый быстрый в мире смартфон

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  • 24.08.2017, 17:11
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Фото: Sean Gallup/Getty Images

Специалисты провели многочисленные тесты.

Специалисты, работающие над созданием AnTuTu, в ходе многочисленных тестов определились со списком самых быстроработающих смартфонов. Приложение вычислило самый быстрый гаджет путем набора баллов каждым из них, пишет grifonsoft.ru.

По оценкам AnTuTu, по скорости работы лидирующую позицию завоевало устройство OnePlus 5, которое набрало 181 тысячу баллов. Китайский флагманский смартфон в среднем стоит 39 990 российских рублей.

Вторую строчку занимает HTC U11 от южнокорейской компании Samsung, набравший 180 тысяч баллов. Далее в рейтинге самых быстрых смартфонов следует гаджет Samsung Galaxy S8+ с результатом 172,6 тысячи баллов.

Четвертую и пятую строчки разделяют Galaxy S8 и Xiaomi Mi6, которые набрали 172,4 и 172,1 тысячи баллов соответственно. Далее в список специалистов AnTuTu самых быстроработающих устройств попали смартфоны OnePlus 3, iPhone 7 Plus, Sony Xpreia XZ Premium, iPhone 7, OnePlus 3T.


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