Частный автосервис три месяца не может найти специалистов на работу с неплохой зарплатой 15 24.08.2017, 18:05

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Хороший заработок, «социальный пакет» и арендное жилье не привлекают безработных белорусов.

Так прокомментировали видео о безработице на странице «Радыё Свабода» в социальной сети «Фейсбук» владельцы автосервиса, муж и жена - Сергей Дягилев и Евгения Дятлова. Бизнесмены согласились встретиться с журналистами, чтобы «на месте» продемонстрировать проблему с вакансиями.

Улица Бабушкина в Колядичах - как Зыбицкая в Минске

Евгения Дятлова встречает журналистов на улице Бабушкина в промышленной зоне «Колядичи». Шумный поток грузовиков здесь бесконечен:

«Улица Бабушкина в Колядичах для грузовиков - как Зыбицкая для богемы в Минске», - смеется Евгения.

«Львиное количество станций автосервиса находится именно на этой улице. Ее знают все автовладельцы - особенно грузового транспорта», - добавляет Евгения.

Журналисты проходят через огромные ангары, где над ремонтными ямами стоят несколько таких же огромных туристических автобусов. Во дворе еще несколько автобусов ждут своей очереди. Здесь встречает Сергей Дягилев - в рабочем синем комбинезоне, щедро перемазанном мазутом. «Вот директор нашей компании, он же слесарь - все в одном лице», - представляет своего мужа Евгения Дятлова.

Работаю директором, бухгалтером, юристом, уборщицей, поваром и психологом

Сергей и Евгения говорят, что втроем - вместе с компаньоном - они основатели и руководители станции автосервиса автобусов иностранного производства. На этом рынке более двадцати лет.

Имеют хорошую репутацию, «клиентурную сеть» и ... дефицит работников:

«Я вообще работаю юристом, а на практике - и директором, и бухгалтером, и юристом, и уборщицей, и поваром, и психиатром. Конечно, это экономия, но главное - трудно найти людей, которые будут относиться к делу так же, как и ты сам », - эмоционально задает тон беседе Евгения.

«Вот сегодня уборщица опять не вышла - «забухала», наверное. Ну что - взяла тряпку и сама поубираю, - говорит Евгения. - Потому что я не могу спокойно смотреть, когда что-то недоделано или сделано плохо».

Заработал 1200-1400 рублей - и больше не надо

«Слесарь грузового транспорта - это фактически элита в автосервисе. Они это знают и потому не держатся за работу, так как могут спокойно переходить из одной фирмы в другую», - продолжает Евгения. «Ремонт вот этого автобуса будет стоить 1400 рублей. 30% от этой суммы получает работник.

Они подсчитывают, к примеру, в конце месяца: «Ага, заработано уже 1200-1400 рублей» - и ... не выходят на работу. Ты где был? - спрашиваю. От, говорят, мне больше не надо, я лучше с семьей побуду. И уволить я их не могу - ямы ремонтные будут пустовать, а это денег стоит. И клиенту ты дважды откажешь - он больше к тебе никогда в жизни не приедет. И ты потеряешь клиента - все».

За полтора месяца поиска работников - не откликнулся ни один

Тем временем ремонт продолжается: на нескольких ремонтных ямах - по автобусу, на каждом автобусе - по два слесаря. Работники перемазаны мазутом с головы до ног, скромно улыбаются и мало говорят.

Один из рабочих, Вячеслав, не отказался попозировать перед камерой: на работу не жаловался, но «секретов фирмы» насчет заработка тоже не выдал. Только заметил, что «можно было бы и лучше».

Тем временем директор Сергей Дягилев рассказывает о выгодах работы в их частном бизнесе:

«Спецодежда, душевые, общежитие для иногородних. Но за полтора месяца объявлений - ни одного звонка. Один слесарь пришел, две недели отработал - и вот уже третий день его нет и на звонки не отвечает».

Своего мужа и компаньона в бизнесе поддерживает и Евгения Дятлова:

«Приглашаем: приезжайте бригадами, мы снимем вам квартиру, заплатим коммунальные - нам это выгодно. Ибо, как вы будете хорошо работать, хорошо зарабатывать, то и мы будем иметь деньги и развивать свой бизнес.

Я даже в одно ПТУ обратилась - не буду его называть - и прошу: дайте мне выпускника, который не то что умел бы - хотел бы научиться работать и зарабатывать соответственно. А мне ответили: в этом году ни одного такого не дадим. Но, может, на следующий год ... »