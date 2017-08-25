В садах Беларуси началось цветение 2 25.08.2017, 18:05

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Фото: tut.by

Очередное необычное для августа явление произошло в Червенском районе.

Ольга живет в Минске, а в Червенском районе, недалеко от деревни Карпиловка, у нее есть дача. В прошлые выходные, прогуливаясь по саду, хозяйка заметила, что у них зацвела яблоня, пишет tut.by.

В саду у Ольги десять деревьев. Есть груши, сливы, алыча, но цветы появились только на яблоне. Зацвели две большие ветки.

— Это необычное дерево, — рассказывает Ольга. — Пару лет назад эта же яблоня цвела глубокой осенью. Но чтобы в августе! Такое впервые.

Ольга шутит: "Когда друзьям показываю фото, не верят. Мол, монтаж".

— У моих родителей тоже есть дача, за много лет они ни разу такого не встречали, — делится впечатлениями минчанка.

По словам Ольги, весной все в ее саду очень хорошо цвело.

— А потом в конце мая — начале июня ударили морозы, было даже до — 7 °C, — рассказывает собеседница. — Поэтому яблок практически нет.

— Может, к зиме новый урожай соберете?

— Как-то я очень сомневаюсь, — отшучивается Ольга.

Фото, которое Ольга прислала в редакцию.

Ранее Charter97.org сообщал о таком же случае в Вилейском районе.