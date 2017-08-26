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Как зарплаты белорусов отличаются от доходов соседей

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  • 26.08.2017, 12:49
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Белорусы оказались беднее всех.

Средняя зарплата белорусов, по официальной статистике, составляет 828 рублей. Finance.tut.by сравнил, как заработки белорусов отличаются от доходов в соседних странах.

Россияне в прошлом месяце в среднем зарабатывали 1290 рублей (все суммы приведены в пересчете на белорусские рубли по курcу Нацбанка на 26 августа). Заработок среднего россиянина в июле вырос на 4,6% по сравнению с июнем.

Средняя зарплата поляков в июле превысила 1000 евро в эквиваленте или 2410 рублей в пересчете. 

Средние июльские заработки украинцев еще не озвучили.

Средняя начисленная (брутто) зарплата в Литве, не считая индивидуальных предприятий, во втором квартале году достигала1910 рублей в месяц. Это на 8,7% больше, чем во втором квартале 2016-го. Средняя выплаченная (нетто) зарплата за сравниваемый период в стране выросла на 9,7% до 1500 рублей в месяц, сообщает Департамент статистики.

В Латвии средняя зарплата превышает 2050 рублей, а в Эстонии — 2670 рублей.


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