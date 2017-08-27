Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота 9 27.08.2017, 8:33

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Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Он пытается командовать мчащимся на огромной скорости поездом.

Плановое вещание Лукашенко на «республиканском педсовете» 24 августа обернулось в первую очередь для него же самого несколькими часами позора. Диктатор договорился наконец до того, что признался: в детстве состоял на учете в милиции как хулиган и трудный подросток.

Но Бог с ним, слова этого человека уже мало кто в Беларуси воспринимает всерьез. Важнее то, к каким практическим последствиям может привести это помпезное мероприятие.

В сухом же остатке мы имеем: школы Минска и Минского района перевели на график «под Колю», продолжительность высшего образования рекомендовано сократить до 3-х лет, а белорусских школьников и учителей ждет «ругательное» слово дресс-код. Помочь с дресс-кодом должен глава МВД Игорь Шуневич, точнее, «подопечные» ему заключенные, которые уже пошили форму для хоккеистов.

Прокомментировать итоги «педсовета» сайт Charter97.org попросил известного белорусского режиссера Юрия Хащеватского:

- Все это просто смешно. Особенно нелепо прозвучала фраза: это «матерное» слово дресс-код. Ведь сразу понятно, почему это слово для него матерное. Знаете почему?

- Нет.

- Потому что, услышав от Лукашенко обо всех этих «новшествах», белорусский народ втайне, про себя «поприветствовал» все это «тихим, ласковым словом».

Идея дресс-кода в оформлении Лукашенко как раз и ведет к тихому, внутреннему «мату» со стороны большинства белорусов.

На так называемом «педсовете» все происходило, как ни странно, довольно гармонично. Дело в том, что Лукашенко категорически не нужны образованные люди. И слишком умные люди ему не нужны. Лукашенко нужны исключительно не думающие головой солдаты.

Солдаты не только в армии, но и везде: в МВД, судах, школах, больницах – даже в психиатрических учреждениях. Все, по замыслу Лукашенко, должны быть в форме. Честно говоря, я думаю, что пока еще он делает уступку многообразию человеческой жизни и думает: одну форму надо сделать для учеников, другую – для учителей. А вообще же, униформа на то и униформа, что ее можно сделать совершенно одинаковой для всех.

Идеал Лукашенко – одеть всех в воинские кители, фуфайки, цигейки, дать ученикам низшие звания, учителям – повыше. Ну а себе он уже давно взял звание «генералиссимуса». Вот таким образом он и видит всю страну: мозги не нужны, нужны только солдаты.

Об этом уже говорил и бывший вице-премьер Анатолий Тозик, который считал, что надо учить людей не интегральному и дифференциальному вычислению, не программированию, а драить напильником по железяке. Им нужен после школы классический «прол», описанный Оруэллом в «1984».

Лукашенко хочет создать «государство пролов», ведь тогда власть становится невероятно необходимой. Ведь только от нее зависит, сколько каждому выдали туалетной бумаги, комплектов униформы, сколько раз разрешили сходить «по нужде». Вот к чему стремится существующий режим и чему посвящены все последние «перлы» Лукашенко – военизировать все, что возможно.

При этом сам он похож на безумного старшину из анекдота, когда генерал говорит старшине остановить поезд, а тот подскакивает к летящему вперед составу, вытягивается по струнке и командует: «Поезд, стой, раз-два!».

Вот и Лукашенко такой же. Беспрерывно мы слышим от него команды: «Экономика, поднимись, раз-два!». А она не поднимается! А потому что умных очень много, они строем не хотят ходить. Надо чтоб все строем ходили – тогда все «нормально» будет.

Что касается экономики, так эти принципы Лукашенко уже давно дали о себе знать. А сейчас они приобретают метафорический оттенок, когда он говорит: Шуневич пошьет форму в лагерях. Представьте себе: вся страна ходит в форме, которую «зеки» пошьют. Ведь в его мозгу это означает: всю страну надо превратить в «зеков», которые сами себе будут форму шить. Вот это и есть идеал, к которому стремится Лукашенко.

- Такой же идеал был и у советских вождей. Тогда навязывалась не только форма, но и «правильные» прически для школьников. Но вспоминается, как на линейке 1 сентября 1991 года, после провала путча ГКЧП, все ученики, как один, без команды, сняли пионерские галстуки… А ведь у СССР было больше ресурсов, но и он пал. Может, и у нас получится реализовать свой идеал страны, а не лукашенковский?

- Конечно, у нас сейчас значительно больше возможностей и шансов сбросить диктатуру. Хотя бы потому, что мы включены в мировую сеть, в интернет. Молодежь, да уже и не только, получают оттуда все больше альтернативной информации и знаний. Молодые белорусы активно учат иностранные языки, выходят в открытый мир.

Те оковы, которые пытается одеть на людей Лукашенко, отольются еще ему большими слезами. А все просто потому, что нельзя лежать бревном на пути прогресса и цивилизации. Цивилизация это бревно раздавит к чертовой бабушке!

Когда это точно произойдет, я не могу сказать точно. Но произойдет в любом случае. Потому человек в современном мире приобретает все больше и больше свободы и становится все более и более независимым. Потому у Лукашенко и его «шунявок» с их идеалами и методами НКВД ничего не получится. Прогресс неостановим. В конечном итоге люди поймут, что не согласны отдавать этому режиму свое будущее. Крот истории роет неумолимо, и все придет на круги своя.

Главное, чтобы мы как нация не обнаружили вдруг себя на деревенском вокзале под названием «Совхоз Городец», мимо которого поезд уже прошел. Потому пробуждаться и действовать надо уже сейчас.