В школах введут дресс-код, а в вузах будут учиться три года? 27 24.08.2017, 17:42

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На «педсовете» прозвучал ряд абсурдных заявлений.

Человек с первого курса должен окунуться в будущую профессию, понять, его это дело или нет, считает Лукашенко. Во время «педсовета» правитель высказался о практикоориентированном образовании, сказал, что срок обучения и лишние предметы в вузах нужно сокращать, пишет tut.by.

Рассказывая о практикоориентированном образовании, в пример Лукашенко привел случай из сельхозакадемии. Когда во время занятия третьекурсники впервые увидели свеклу.

— Кого мы готовим? Какой он агроном? — задался вопросом Лукашенко. — Он (студент. — прим.) должен на первом курсе — простите меня за это слово, это не учительское слово — в это г...но окунуться. В навоз. Походить по колено в навозе и понять, что это не его. Он это на первом курсе должен почувствовать и уйти. А у нас получается: пять лет, шесть лет заочно мы их готовим, хорошие преподаватели, уровень образования. А он приходит, окунается в этот навоз, даже не по колено […], и понимает, что это не его.

Но сколько, продолжает Лукашенко, денег уже затрачено. С этого, отметил он, и началось практикоориентированное образование.

Параллельно, уточнил Лукашенко, он поставил задачу сократить сроки обучения в вузах, а также убрать из программы предметы, которые не пригодятся человеку в его профессии. Все это — значительная экономия.

— Ну зачем пять лет учить? — продолжил правитель. — Я по себе знаю, что там (в вузе. — прим.) пять лет делать нечего. За три года можно дошлифовать человека, если через техникумы и колледжи, или профтехучилища, где он уже поработал на производстве. Три года достаточно для получения высшего образования.

Исключение, отметил Лукашенко, составляют лишь некоторые профессии. Например, врачи.

— Практикоориентированное образование, это чтобы человек сразу попал в вуз, подошел к станку, понюхал его: солидолом воняет, масло это машинное — это не мое. И ушел, — сказал Лукашенко. — Или, понюхав это масло, он ощутил — он туда попал. А дальше уже осваивал, получал на практике определенные навыки и готовился к будущей своей самостоятельной жизни в этой профессии.

Правитель также высказался на тему введения в школах дресс-кода:

— Не надо всех загонять в рамки, как у нас было когда-то. Школьная форма — надо выбор дать людям, — рассуждал Лукашенко. — Но это не значит, что девочка будет ходить и у нее, простите, трусишки видны. Или какие-то джинсы с разорванными коленями. Ну, где-то можно одеть. Но, как это называется…

— Дресс-код, — подсказал министр образования Игорь Карпенко.

— Дресс-код. Матерное слово, но подходит. Он же обязывает к этому: какая прическа, какая одежда. Она должна быть недорогая. Это я не тебе, присаживайся, — обратился он к главе МВД Игорю Шуневичу, который еще не уселся в кресло после предыдущего вопроса.

— А то сейчас в своей исправительной колонии начнешь шить школьную форму!

Зал рассмеялся. А Лукашенко объяснил: недавно заключенные решили проблему с формой в детской спортшколе. На днях сообщалось, что 50 комплектов одежды получила школа «Динамо».

— Сказал, Игорь Анатольевич [Шуневич], нужно помочь. «Да, сошьем мы хоть какие-нибудь». А это сложная одежда. (…) И у него заключенные сшили идеальную одежду! Даже для хоккея. Скоро шлем сделают и коньки будут, все свое будет! Я уверен, поручи ему — он и школьную форму сошьет, — заверил Лукашенко.

Видимо, зал принял последние реплики за шутку — и рассмеялся. А между тем в исправительной колонии № 4 уточняли: уже выпускают и клюшки. Пока из российских заготовок, но планируют в будущем делать своими силами.

Впрочем, особой проблемы с производством школьной формы правитель не видит. Скорее — с разнообразием.

— Надо предложить несколько вариантов этой формы школьной. И чтобы было удобно и для детей из пятой колонны (мы же их не выбросим, это же наши дети), и для наших обычных детей белорусов, настоящих, которые любят нашу родину, — сказал Лукашенко.