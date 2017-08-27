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Власти вешают замки на колонки с питьевой водой

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  • 27.08.2017, 13:41
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Ключи от замков выдали лишь некоторым жителям частного сектора в Молодечно.

В частном секторе на улице Либаво-Роменской в Молодечно на водяной колонке висит замок. Повесили его в середине августа, и воды прохожим уже не попить.

Читатель kraj.by Юрий Апаль спрашивает: неужели в Молодечно теперь нельзя на улице бесплатно напиться?

Ситуацию с водяными колонками в городе нашему пояснил начальник цеха аварийно-восстановительных работ Молодечноводоканала Анатолий Чесновский.

– Люди должны понимать, что вода – это товар, который стоит денег, – говорит Анатолий Чесновский. – Поставляя людям воду, мы несем расходы на электричество для насосов, оплачиваем обслуживание нашей системы и содержание штата работников. Для этого воду мы должны продавать. Колонка на Либаво-Роменской улице находится по дороге от автовокзала на улицу Буйницкого. Там часто останавливаются машины, водители которых канистрами набирают воду и не платят за нее. А оплачивать должны либо мы, либо люди, которые живут рядом, в домах частного сектора.

Анатолий Чесновский пояснил, что воду из колонок набирают одинокие и пожилые жители частных домов, у которых нет денег, чтобы провести в дом водопровод. Всем им работники водоканала дали ключи от замков на колонках.

По словам чиновника, Молодечноводоканал, закрывая колонки, выполнял указание своего областного начальства.


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