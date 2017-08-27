Видеофакт: водный «апокалипсис» в общежитии Витебска 1 27.08.2017, 20:51

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Вот что бывает, когда победившая в тендере компания ремонтирует кровлю без учета погодных условий.

Иногда, для того чтобы выиграть тендер, подрядчик обещает практически невозможное: сделать ремонт в два раза быстрее, да еще и дешевле всех, пишет vkurier.by.

А вот пример, что получается, когда победившая в тендере компания, в данном случае Шумилинское ПМК, ремонтирует кровлю без учета погодных условий.

Строители «забыли» о том, что необходимо предусмотреть возможность укрыть крышу непромокаемым материалом, чтобы дождь не затопил комнаты и не повредил имущество.

Видео водного «апокалипсиса» прислала Ирина, которая живет с мужем и двумя сыновьями в общежитии Витебского колледжа легкой промышленности.

Как рассказывает Ирина, затопленные помещения так и не просохли, а мебель и техника восстановлению не подлежат.