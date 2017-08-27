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Леонид Кравчук: Скоро России будет не до Крыма с Донбассом

  • 27.08.2017, 21:15
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Леонид Кравчук
фото: tut.by

Народный протест в РФ может существенно изменить ее поведение во внешней политике.

В ближайшем будущем у России не будет возможности и желания заниматься вопросами Крыма и Донбасса, что может поспособствовать деоккупации данных регионов.

Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передает pogliad.ua.

«Я думаю, что России скоро будет не до Крыма. И так же точно – и не до Донбасса. Это она сейчас пыжится. А с каждым днем становится все хуже и хуже, и хуже... И эта внешняя политическая эквилибристика же ничего не значит. Надо смотреть на коренные вопросы», - отметил Кравчук.

По мнению первого президента Украины, народный протест в России может существенно изменить ее поведение во внешней политике.

«Понимаете, когда встает народ – все может меняться очень быстро. Поэтому я надеюсь на то, что внешние факторы, внешняя эквилибристика и трескотня политическая, которую поднимают сейчас соловьевы, воробьевы и другие «птички» там, в Кремле – это просто внешняя ширма», - резюмировал Леонид Кравчук.


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