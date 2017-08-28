Конец газовой гегемонии Кремля 9 28.08.2017, 18:30

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Фото: korabley.net

Литовский терминал сжиженного газа в Клайпеде получил первый транспорт с американским природным газом (СПГ).

Это была первая партия газа из США в страны Балтии и одна из первых в Восточную Европу. Что означает поставка сжиженного газа из Америки на терминал в Литве, как на присутствие США в регионе отреагирует Кремль Сharter97.org рассказал Войцех Якубик, главный редактор польского портала BiznesAlert, посвященного вопросам энергетики и безопасности.

- По вашему мнению, поставка сжиженного газа из США - просто символический жест в сторону союзников или первый шаг американского бизнеса к экспансии на рынки Европы?

- Первая партия сжиженного газа из США в Литву - это очередной жаворонок перемен в секторе газа Центральной и Восточной Европы. Американский сжиженный газ, который получила Литва, это свидетельство присутствия поставщиков из США на рынке, который до строительства терминалов СПГ находился в зависимости от российского газа, поставляемого Газпромом. Газ попадал на рынки при помощи газопроводов или при помощи так называемых бирж природно-сырьевых ресурсов, насыщенных газом из России.

Поставка, которую получила Литва, возможно, является прологом для переговоров о долговременном контракте на других условиях. Тем не менее, партия газа из США демонстрирует, что у Литвы существует альтернатива, благодаря которой ей в 2015 году удалось получить 25 проц. скидку на газ у Газпрома. Терминал сжиженного газа обеспечивает определенную безопасность, так как во время гипотетического кризиса поставок со стороны России Литва всегда сможет воспользоваться терминалом и восполнить таким образом недостачу. Именно таким образом окупаются большие инвестиции в диверсификацию.

- Каким образом присутствие американского газа в нашем регионе повлияет на политику в сфере энергии?

- Прежде всего американский сжиженный газ увеличивает предложение газа в Центральной и Восточной Европе. Это является очередным фактором понижения цен на газ, причем вне зависимости, будут ли страны региона заключать долговременные контракты с американскими поставщиками или нет. Поставки газа из США оказывают давление на российский Газпром, которому, чтобы сохранить рынок, придется быть более эластичным.

Для Польши американский газ может стать одним из инструментов, который позволит реализовать план отказа от импорта газа из России. Поставки газа из Норвегии и США вполне могут заменить импорт газа из Российской Федерации, конечно, при условии выгодной цены. В случае, если американцы смогут предложить выгодную цену на газ, то есть более низкую чем Газпром, первый кто получит такой контракт, скорее всего, превратиться в поставщика для всего региона. Чем больше газа попадет на рынок, тем лучше для импортеров, так как напоминаю, что ранее весь регион находился в почти полной зависимости по поставкам голубого топлива из России.

- Как на экспансию США в области газа на рынках Центральной и Восточной Европы реагирует Кремль?

- Согласно анализам Международного энергетического агентства (МЭА) и рейтингового агентства Fitch, сжиженный газ из США является реальной угрозой для сохранения позиций Газпрома в регионе. Кремль может ответить на это эластичной политикой Газпрома в области ценообразования, что в принципе мы уже могли наблюдать на примере Литвы.

Также Москва может предпринимать попытки торпедировать усилия по диверсификации поставок при помощи демпинга цен, строительства инфраструктуры, которая послужит укреплению позиций Газпрома (например, газопровод «Северный поток-2»). Несомненно, Кремль постарается использовать информационное оружие, дабы попытаться доказать нерентабельность поставок газа из США на европейский рынок.

К сожалению, даже нельзя исключить таких сценариев как гибридное противодействие или даже диверсии. Так или иначе, политическое влияние Москвы в Европе во многом зиждется благодаря продаже газа, а диверсификация источников поставок в Европе может нарушить планы Кремля. Поэтому Россия, прежде всего, будет пытаться доказать, что для европейцев оптимально и комфортно покупать российский, а не американский газ.