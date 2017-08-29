Сестра украинского патриота: «Девушка» из ФСБ просила в Гомеле о помощи 9 29.08.2017, 8:11

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Стали известны эксклюзивные подробности в деле похищения на территории Беларуси сына украинского офицера.

Поехал в Беларусь и не вернулся. Родственники 19-летнего жителя Киева Павла Гриба уверены, что к его исчезновению причастны российские спецслужбы, говорится в репортаже «Белсата».

«Он спокойно пересек украинскую и белорусскую границы, въехал в Гомель. И вот в Гомеле его след пропал, и до сегодняшнего дня нам до конца не известно, где он находится», – говорит Ольга Гриб, сестра Павла.

Парень отправился в Беларусь на встречу с девушкой из России

С ней Павел познакомился в социальной сети «ВКонтакте». Гомель выглядел как место, очень удобное географически. Сестра Павла вспоминает, что брат очень переживал за свою виртуальную подругу.

«Он вспоминал, что эта девушка находится в сложной ситуации, что ее родители с ней как-то неправильно себя ведут, что она больна, и ей нужны какие-то таблетки, ей нужна помощь. Возможно, этот фактор также сыграл свою роль: он хотел ей как-то помочь», – рассказывает Оля.

Уже на следующий день искать сына в Беларусь поехал отец Игорь Гриб

В гомельской милиции бывший украинский пограничник узнал, что Павла объявили в российский розыск по обвинению в терроризме, а дело ведет ФСБ РФ по Краснодарскому краю, город Сочи.

«Революцию достоинства Павел встретил с надеждой на изменения в стране. И после военной агрессии РФ против Украины он активно писал в социальных сетях, зачастую не подбирал выражений относительно врагов Отечества. Возможно, это и стало основанием для провокационных действий ФСБ РФ», – считает Игорь.

Белорусские пограничники лгут

При этом, несмотря на то, что украинские пограничники зафиксировали факт пересечения парнем государственной границы через пункт пропуска «Новая Гута – Новые Яриловичи», их белорусские коллеги утверждают, что никакой информации о Грибе-младшем не имеют, и встречаться с Грибом-старшим отказываются.

«Если он был задержан ФСБ на территории Беларуси – это, конечно же, незаконно. Если есть уголовное дело, его объявляют в международный розыск, и через Генеральную прокуратуру России обращаются в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь об экстрадиции. Он имеет право обжаловать это решение и право на защиту», – обратил внимание правозащитник Олег Волчек.

Подобные случаи на территории Беларуси случались и раньше

Как пример, опять же в Гомеле, похитили водителя экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, главного свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича и аннексии Крыма. Политик скрывался от путинского преследования в Украине, а похищение подчиненного случилось незадолго до убийства политика. Или последний пример чемпиона мира по MMA Мурада Амриева, которому чеченская полиция объявила кровную месть.

К поискам Павла Гриба подключился официальный Киев

Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с требованием определить местонахождение украинского гражданина.