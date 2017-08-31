Завтра к Земле подлетит огромный астероид 3 31.08.2017, 16:50

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Это крупнейший астероид со времен начала наблюдений НАСА за потенциально опасными околопланетными объектами.

1 сентября в 12.06 по минскому времени к Земле опасно близко подлетит огромный (4-9 км) астероид 3122 Florence, сообщает tut.by.

На схеме выше видно, насколько близко 3122 Florence пролетит от Земли. Его максимальное сближение составит 0.0472 а.е. (астрономических единиц), или примерно 7 млн км.

Потенциально опасные астероиды — небесные тела, совершающие близкие сближения с Землей. Все астероиды магнитудой Н ≤ 22.0, приближающиеся к Земле на расстояние 0.05 а.е. и менее, считаются потенциально опасными.

Для сравнения: размер челябинского метеорита, упавшего на Землю в 2013 году, составлял около 20 метров. А одной из самых распространенных версий вымирания динозавров 65 миллионов лет назад является падение метеорита размером порядка 10 км.

Это крупнейший астероид со времен начала систематических наблюдений НАСА за потенциально опасными околопланетными объектами. К счастью, как утверждают эксперты, 3122 Florence не представляет опасности для Земли. Ранее объект сближался с планетой в 1890 году.