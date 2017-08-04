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Сколько денег уже вернули клиентам БСБ Банка

  • 4.08.2017, 14:36
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Фото: ont.by

Заявления на возврат вкладов подали 512 человек.

Банк Москва-Минск начал выплаты вкладчикам-физлицам БСБ Банка. По данным на начало августа, заявления на возврат денег подали 512 человек.

Об этом tut.by сообщили в Банке Москва-Минск.

Физлица написали заявление на возврат 581 депозита в пяти валютах: рублях — белорусских (около 153 тысяч) и российских (всего 15 рублей), евро (46 тысяч), долларах (75 тысяч) и швейцарских франках (100 франков).

Напомним, что именно через Банк Москва-Минск получали свои деньги вкладчики «сгоревшего» Дельта Банка. В банке отмечают, что в случае с Дельта Банком суммы выплат были в разы больше, чем сейчас в случае с БСБ Банком.

Нацбанк с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с депозитами физлиц. До этого времени физлица забрали со счетов 52 миллиона рублей, невостребованными остались около 3 миллионов рублей. Эти деньги с 17 июля могут вернуть либо через Банк Москва-Минск, либо через Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц.


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