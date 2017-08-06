Украина поддержала независимые профсоюзы Беларуси 2 6.08.2017, 22:24

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Власти должны прекратить преследование активистов РЭП.

Конфедерация сободных профсоюзов Украины направила письмо поддержки в адрес организаций БКДП в связи с очередными нарушениями прав независимых профсоюзов в Беларуси, пишет сайт bkdp.org.

Напомним, 2 августа в офисе независимого профсоюза РЭП прошел обыск. Его провел Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Руководителей профсоюза обвиняют в «неуплате налогов».

На сегодняшний день в Володарке находится заместитель председателя профсоюза РЭП Игорь Комлик, правозащитники признали его политическим заключенным.