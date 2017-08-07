Жена активиста Воловика: «Он боролся против «русского мира» 7.08.2017, 17:32

Елена Воловик собирает документы и свидетельства, чтобы правозащитники призналии ее мужа политзаключенным.

Шестеро фанатов футбольного клуба «Партизан» (уже не существует, до 2009 года МТЗ-РИПО) в марте 2017 года получили от 4 до 12 лет лишения свободы за драку в троллейбусе с фанатами футбольного клуба «Торпедо». Сама драка произошла еще в 2014 году, передает «Радыё Свабода».

Неожиданная реанимация дела и большие сроки, которые получили подсудимые, заставляет правозащитников говорить про ее политизированности. А форум «Свободу политзаключенным» уже обратился к властям Беларуси и Парламентской ассамблее ОБСЕ с требованием немедленно освободить двух фигурантов «дела фанатов-антифашистов» - Илью Воловика и Дмитрия Техановича, называя их политическими заключенными.

Журналисты встретилась и поговорила с женой главного фигуранта дела 27-летнего Ильи Воловика, активисткой «Молодого фронта» Еленой, которая в настоящее время одна растит дочь Глорию и вместе с адвокатом пытается добиться статуса политического заключенного для своего мужа.

Что произошло?

Елена рассказывает, что фанатская группа «Партизану» имеет четкую антифашистскую идеологию. Своими оппонентами она считает фанатов футбольных клубов «Торпедо» и «Динамо-Минск». Между фанатами из разных клубов периодический происходят стычки, они могут быть договорными или стихийными.

Драки между фанатами, в которых время от времени участвовал Илья, не волновали Елену.

«Он не причинял вреда ничьему здоровью. Илья - чемпион во восточным единоборствам, многие из его соратников - также спортсмены. Такие люди, когда дерутся, знают, как это делать, чтобы травм никаких не было. Это такая забава, игра даже».

Драку, которая произошла в троллейбусе в июне 2014 года, следователи называют «особо злостным хулиганством из мотивов вражды к другой социальной группе». По данным следствия, после футбольного матча фанаты «Партизана» остановили троллейбус, в котором ехали болельщики ФК «Торпедо», разбили окно и сняли рога троллейбуса, распылили слезоточивый газ. Пострадавших в инциденте не было, но «Минсктранс» потребовал 26 BYN как компенсацию за выбитое стекло.

Какие взгляды имеет Илия Воловик?

По словам Елены, Илья Воловик - белорусский националист, активно выступал против адептов «русского мира». Более того, он начал распространять такую идеологию среди фанатов, на которых имел влияние.

«Они считали врагами тех, кто «за возрождение Российской империи». Илья вообще имеет четкие националистические взгляды. Я сама - активистка «Молодого фронта», мы с ним и сошлись интересом к белорусской истории, белорусскому возрождению. То есть наши взгляды довольно близки. Знаете, есть такой возраст - 15-16 лет. Твои дальнейшие взгляды и интересы определяются тем, куда ты в это время попадешь, в какую тусовку. Я попала в «Молодой фронт», он к фанатам. Я всегда Илью говорила, что он бы прекрасно чувствовал себя в «Молодом фронте», но он как-то остерегался политики».

Почему Илья Воловик получил аж 10 лет тюрьмы?

Воловик был неформальным лидером антифашистского фанатского движения в Беларуси, имел большой авторитет среди болельщиков футбольного клуба «Партизан», который в 2014 году прекратил существование из-за финансовых трудностей.

Дело с троллейбусом сначало не получила огласки, за драку никого не наказали. Но в 2016 году «делом антифашистов» занялось ГУБОПиК, прошли суды, действия футбольных фанатов расценили как «особо злостное хулиганство», осудив фигурантов на сроки от 4 до 12 лет. Процесс даже освещали государственные телеканалы.

«Все началось с 2014 году, когда в Украине случился Майдан. Из-за того, что в украинских событиях большую роль сыграли футбольные фанаты «Динамо» (Киев), власти Беларуси, по-видимому, решили, что надо уничтожить лидеров фанатских движений в нашей стране, чтобы, если вдруг что, здесь не повторились украинские события. Эпизод с троллейбусом, в который Илья попал случайно, был единственной причиной, чтобы его задержать. Ни к этому, ни после ничего с его участием не было», - говорит Елена.

Почему Илья и Елена не уехали за границу?

Елена и Илья познакомились в 2013 году во время спортивных соревнований. Уже к тому времени интерес Воловика к футбольным матчам сильно снизилась - он заканчивал университет, работал менеджером продаж.

«К тому же началось давление на фанатов, всех снимали на камеры, проверяли документы, а Илья очень не хотел «светиться». Даже я в то время продолжала ходить на матчи, а он - нет. Но он в дальнейшем поддерживал контакт с друзьями-антифашистами. Когда Илью превентивно посадили «на сутки» во время чемпионата мира, были мысли уехать. Но через некоторое время я забеременела, мне было плохо, токсикоз. Илья говорил: «Как я тебя оставлю? Я буду с тобой. К тому же я ничего не сделал, чтобы мне грозила какая-то опасность. Я никого не убил, ничего не украл. Чего мне бояться в своей же стране?».

Елена воспитывает дочь Глорию. Она родилась, когда Илья уже был за решеткой. Но именно он выбрал для нее имя - «Слава Божия». Елена собирается брать Глорию на немногочисленные разрешены свидания с мужем, чтобы «познакомить дочь и папу». Теперь собирает необходимые документы и свидетельства, которых требуют правозащитные организации, чтобы рассматривать предоставление Воловику статуса политзаключенного. Елена надеется, что, несмотря на большой срок, при помощи адвокатов и правозащитников, а также народного резонанса удастся вытащить мужа из тюрьмы раньше. Чтобы не пришлось придумывать, что сказать дочери, когда она начнет говорить и спрашивать, где ее папа.