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«Если увидите в кустах инспектора ГАИ – сдавайте мне лично»

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  • 8.08.2017, 9:09
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Начальник ГАИ Гродненщины заявил, что его подчиненные больше не прячутся.

Недавно назначенный начальник ГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимир Назарко дал интервью abw.by, в котором подчеркнул тот факт, что Госавтоинспекция отказалась от использования так называемого скрытого контроля.

«Я со всей ответственностью заявляю, что такая форма работы, как скрытый контроль, уже давно не используется, - сказа он. - Применяются такие методы, как установка мобильных датчиков контроля скорости. Прошу заметить - с обязательным информированием водителей специальной табличкой. Применяется такая форма работы, как измерение скорости в движении, в транспортном потоке из патрульного автомобиля. В кустах сегодня никто не прячется. И если такой факт вы обнаружили, прошу сообщать об этом в дежурную часть ГАИ. Есть приемные дни у начальника ГАИ, где я могу вас выслушать лично. Реакция с моей стороны на такие факты последует незамедлительно. Другое дело, если кто-то по привычке выдает желаемое за действительное...

Скажу, что практика присутствия инспектора на дороге потихоньку себя изживает. Человека на дороге постепенно заменяют технические средства: камеры видеонаблюдения и фотофиксации. А инспектор на линии - это скорее дополнение, сдерживающий фактор. Конечно, инспектор нужен, чтобы пресечь какие-то очевидные нарушения, например, нетрезвый водитель, «бесправни» и т.д. В этом вопросе никакие технические средства не помогут. Но основная нагрузка по обеспечению безопасности все больше ложится на правильную организацию движения».


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