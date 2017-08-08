Синоптики: Завтра будет до +29 градусов 8.08.2017, 12:27

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 10 и 11 августа.

В среду, 9 августа, ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, сообщает pogoda.by. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 23-29.

В четверг, 10 августа, в дневные часы по юго-западу, а в пятницу, 11 августа, на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30-34 градусов тепла. В пятницу местами по Брестской области воздух прогреется до плюс 35.