Польского посла вызвали в белорусский МИД 14 8.08.2017, 21:02

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КОНРАД ПАВЛИК

ФОТО: PAP

Инцидент связан с принципиальной позицией Польши по БелАЭС.

Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС, пишет tut.by.

«В случае, если процитированные в СМИ слова господина Министра полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой „европейской солидарности“ под давлением литовской стороны», — комментирует данное решение белорусское Министерство иностранных дел.

Как сообщалось ранее, глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью РИА «Новости» заявил, что страна не будет покупать энергию белорусской атомной станции, так как в основе ее лежат небезопасные технологии.