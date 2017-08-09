Могилевчанин, которому не налили пива, поджег киоск 9.08.2017, 10:58

Драма разыгралась возле Привокзальной площади.

Пожар в торговом киоске произошел в Могилеве возле остановки общественного транспорта "Привокзальная площадь".

Причиной пожара стало то, что 48-летний неработающий бездомный мужчина поджег зажигалкой его тент, пишет sb.by.

Официальная представительница Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала подробности инцидента. По ее словам, мужчина просил у продавщицы бесплатно налить ему пива, но та отказала. Тогда бездомный решил отомстить и поджег тент киоска. Теперь ему придется отвечать за хулиганство.

Владельцы павильона оценили ущерб в 150 рублей.