Дело лидеров профсоюза РЭП передали в СК 2 9.08.2017, 16:15

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Геннадий Федынич

Дело из финансовой милиции в СК было передано 8 августа.

Начатую Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля дело об «уклонении от уплаты налогов в крупном размере» против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика 8 августа передали в Следственный комитет.

Об этом «Еврорадио» сообщил правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

«Вчера передали это дело с УДФР Минска в управление Следственного комитета по городу Минску - перевезли туда все, что у нас было изъято. Игорь Комлик остается под стражей, ему предъявлено обвинение и продлили срок содержания под стражей на 10 дней. В начале следующей недели этот срок истекает, и следователь должен либо изменить ему меру пресечения, либо оставить ее в силе. Но это все обжалуется через суд, что мы и планируем делать».

Как сообщалось ранее, 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП. Председателю профсоюза Геннадию Федыничу и его заместителю Игорю Комлику предъявили обвинение «в уклонении от уплаты налогов в крупном размере». Федынича после допроса освободили, Комлика взяли под стражу.